Novak Djokovici, înfundat de fratele lui John McEnroe! Ce a descoperit acesta FOTO

Sârbul ar fi trebuit să facă o cerere pentru dergogare până cel târziu pe 10 decembrie. Or, sârbul susține că a fost depistat pozitiv la 16 decembrie.

Avocații lui Novak spun că a fost testat pozitiv la 16 decembrie, practic cu trei săptămâni înainte de a ajunge în Australia.

Lăsând la o parte faptul că Djokovici participa a doua zi la un eveniment public, mai există o mare inadvertență.

Fratele lui John McEnroe, Patrick McEnroe, și el fost jucător de tenis și actualmente comentator TV, a scris pe contul său de Twitter că cererile pentru derogare ar fi trebuit să fie trimise până pe 10 de cecembrie! Or, dacă Djokovici s-a îmbolnit pe 16, acest lucru era imposibil.

Novak tested positive on Dec 16, appeared at his own public event on Dec 18?….

And in order to apply for the medical exemption one had to submit documentation by Dec 10..?? pic.twitter.com/k5SIwqFWQB— Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) January 8, 2022