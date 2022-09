Novak Djokovic, declarații tari în Israel. Ce spune sârbul și despre retragerea lui Roger Federer

Tenismanul sârb Novak Djokovic, care participă săptămâna aceasta la turneul ATP de la Tel Aviv (Israel), a afirmat că are încă "pasiunea şi foamea de a juca la cel mai înalt nivel", informează site-ul ATP Tour.

Ads

În vârstă de 35 de ani, Djokovic are în palmares 88 de titluri cucerite în circuitul profesionist, 21 dintre ele de Mare Şlem. Fost număr unu mondial timp de 373 de săptămâni (un record pentru tenisul masculin), sârbul ocupă în prezent locul 7 în clasamentul ATP şi nu se gândeşte încă la retragere.

"Încă vreau să joc tenis, deşi am realizat aproape tot ce poţi realiza în acest sport. Încă am pasiunea şi foamea de a juca la cel mai înalt nivel profesional", a spus Djokovic.

După ce a participat săptămâna trecută la competiţia Laver Cup de la Londra, unde a asistat la retragerea rivalului său elveţian Roger Federer, Djokovic se află în prezent în Israel, în vederea turneului de la Tel Aviv. În 2006, când avea doar 18 ani, sârbul a jucat în Israel cu ocazia unei întâlniri din Cupa Davis, iar acum a spus că este încântat să revină în această ţară.

"A fost cea mai tare atmosferă pe care am trăit-o vreodată, aici fiind oameni foarte pasionaţi de sport. Îmi place să văd asta şi am vizitat şi Ierusalimul la a doua mea călătorie în Israel, dar a fost cu ceva timp în urmă. Am uitat multe lucruri, aşa că voi reveni din nou, cu siguranţă", a subliniat campionul sârb.

Ads

Referindu-se la retragerea lui Roger Federer, Djokovic a precizat: "Am un respect enorm pentru Roger şi pentru contribuţia adusă sportului nostru. A avut o carieră epică, poate fi mândru de ea. Este unul dintre cei mai recunoscuţi sportivi din toate timpurile. Retragerea sa este un moment trist pentru tenis".

Novak Djokovic este principalul favorit la Tel Aviv, unde va evolua şi în proba de dublu, alături de israelianul Jonathan Erlich, jucător în vârstă de 45 de ani, care va agăţa racheta în cui după acest turneu.

Ads

Sârbul a cucerit singurul său titlu la dublu în circuitul ATP alături de Jonathan Erlich, în 2010, la Queen's Club, iar acum s-a declarat "onorat" să facă pereche cu israelianul la ultimul turneu din cariera sa. "Acesta este ultimul său turneu şi sunt onorat să fiu lângă el pe teren în acest moment, în faţa publicului din oraşul său natal. Să sperăm că nu va fi doar un meci, vom încerca să mergem cât mai departe posibil", a mai spus Novak Djokovic.