Novak Djokovic s-a retras de la un turneu important de tenis

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 1 mondial, a anunţat, luni, că nu va participa la turneul Masters 1.000 ATP de la Cincinatti (SUA), afirmând că are nevoie de mai mult timp pentru recuperare după Jocurile Olimpice de la Tokyo.



"Am nevoie de puţin mai mult timp pentru a mă recupera după o călătorie lungă din Australia până la Tokyo. Asta înseamnă că nu voi fi pregătit să concurez la Cincinnati în acest an, mă voi concentra asupra US Open şi voi petrece ceva mai mult timp alături de familia mea", a scris Djokovic pe reţelele de socializare.

În vârstă de 34 ani, sârbul deţine recordul de titluri de Grand Slam câştigate în circuitul profesionist (20), la egalitate cu elveţianul Roger Federer şi spaniolul Rafael Nadal. Dacă se va impune la US Open, el va deveni primul jucător după Rod Laver în 1969 care câştigă patru titluri majore într-un singur sezon.