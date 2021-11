Novak Djokovic, șocat de dispariția tenismenei Shuai Peng. Reacția sârbului despre acest caz tulburător

Numărul 1 mondial în tenisul mondal Novak Djokoovici s-a declarat şocat de dispariţia lui Shuai Peng, jucătoarea care a acuzat un fost înalt oficial chinez de agresiune sexuală.



"Nu prea ştiu multe informații despre subiect, am auzit acum o săptămână și sincer, e şocant ca a dispărut. Nu mai sunt multe de spus. Să sperăm că va fi (re) găsită, că este bine. Este groaznic, îmi pot imagina cum trebuie să se simtă familia ei", a spus Djokovici,

Ads

La o săptămână şi jumătate după ce jucătoarea de tenis Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a vorbit despre faptul că ar fi fost violată de fostul vicepremier chinez Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani, sportiva pare să fi dispărut.

La 2 noiembrie, Peng a publicat un mesaj lung pe reţeaua de socializare Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter, în care îl acuză pe fostul vicepremier Zhang. Gaoli, 75 de ani, că a violat-o, înainte de a o face amantă. Este pentru prima dată când un politician chinez de rang înalt face obiectul unor asemenea acuzaţii publice.

De atunci, ea nu a mai dat nicio veste şi nu i s-a confirmat poziţia geografică. O solicitare pentru o declaraţie formulată de agenţia de presă Reuters, postată pe contul ei de Weibo, a rămas fără răspuns. Pe aceeaşi temă, un purtător de cuvânt al ministrului de Externe a afirmat că nu are cunoştinţă de un astfel de caz şi că, oricum, subiectul nu are nicio legătură cu afacerile externe.

Mărturia jucătoarei a fost ştearsă de cenzură la mai puţin de o jumătate de oră de la publicare. Dar nu numai căutările despre Zhang Gaoli sau Peng Shuai au eşuat, dar şi silabele din numele lor au fost respinse. Cuvântul "tenis" a fost indisponibil mai multe ore după postarea problematică. Chiar şi grupurile private de ştiri au fost vizate, iar conturile care distribuiau capturi de ecran ale mărturiei lui Peng Shaui au fost suspendate.

Cu toate acestea, activista pentru drepturile femeilor Lu Pin, intervievată de SupChina, este sigură că povestea lui Peng "nu va fi uitată": ""Până la urmă, cenzura nu poate împiedica oamenii să găsească modalităţi discrete de a discuta cazul şi toată lumea va şti în cele din urmă".

Înainte de a fi cenzurat, numele "Peng Shuai" generase peste 20 de milioane de vizualizări în câteva ore, dovadă a interesului utilizatorilor chinezi pentru aceste dezvăluiri.

Lu Pin a adăugat totuşi că este "prea devreme pentru a şti care va fi impactul acestei mărturii pe termen lung” şi le cere utilizatorilor reţelelor sociale să nu comenteze cu frivolitate cazul jucătoarei.

Ads

"Nu este o bârfă lascivă sau un scandal sexual. Este o experienţă dureroasă pentru o femeie", a precizat ea.

Jucătoarea de tenis Shuai Peng, fosta numărul 14 mondial şi câştigătoare a turneelor de la Roland Garros şi Wimbledon la dublu, l-a acuzat pe fostul vicepremier Zhang Gaoli că a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el, în urmă cu trei ani.

În postarea sa pe Weibo, Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a spus că Zhang a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el după ce au jucat tenis. "Am fost foarte speriată. În după-amiaza aceea, am refuzat mai întâi. Nu m-am putut opri din plâns. De frică (...) am cedat şi am făcut sex", a spus ea.

Ea a adaugat că soţia liderului ştia despre asta şi "a fost de pază afară". Peng spune că mai târziu a devenit amanta lui Zhang, până la o ceartă care a avut loc cu o săptămână înainte. Ea precizat că nu are dovezi care să-şi susţină afirmaţiile. "Întotdeauna ţi-a fost teamă că ascund un aparat de înregistrat. Cu siguranţă vei nega sau vei ajunge până acolo încât să mă ataci", a scris ea, adresându-se persoanei în cauză.

Ads

Fost numărul unu mondial la dublu, Shuai Peng se află în prezent pe locul 191 în clasamentul WTA de dublu şi 281 la simplu. În 2018, ea a primit o suspendare de şase luni şi o amendă de 10.000 de dolari pentru că a încercat, cu un an înainte, să-şi forţeze partenera de dublu să se retragă de la Wimbledon, în schimbul unei sume de bani. Peng ar fi dorit să-şi schimbe, astfel, partenera de dublu după ce perioada de înscriere a expirat.

Zhang Gaoli, cu vârsta în jur de 75 de ani, a fost până la începutul lui 2018 membru permanent al biroului politic al Partidului Comunist Chinez şi, ca atare, unul dintre cei mai puternici şapte bărbaţi din China. Retras din politică acum, el este considerat un apropiat al premierul Li Keqiang.

China a cunoscut o versiune foarte "cosmetizată" a mişcării MeToo încă din 2018, cu acuzaţii de hărţuire sexuală care au vizat vedete ale muzicii sau ale micului ecran, dar niciodată politicieni, până acum.