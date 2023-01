Novak Djokovic, pus la grea încercare în Australia. Revenire spectaculoasă a sârbului

Tenismenul sârb Novak Djokovic (5 ATP) s-a calificat joi dimineață în sferturile de finală ale turneului Adelaide International 1 (Australia).

În turul secund al competiției, Djokovic l-a învins în două seturi identice, 7-6 (3), 7-6 (5), pe francezul Quentin Halys (64 WTA), după un meci de aproape două ore.

Remarcabil e faptul că fostul lider mondial a fost condus în primul set cu 5-2, reușind să revină spectaculos și să se impună la tie-break.

În sferturi, Djokovic va evolua cu canadianul Denis Shapovalov.

Down 5-2, Djokovic does Djokovic things to escape with the opener 7-6#AdelaideTennis pic.twitter.com/mHDN0eS9Sk— ATP Tour (@atptour) January 5, 2023