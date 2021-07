Novak Djokovic, super perfomanta la Wimbledon! Sarbul este pentru a saptea oara in finala Grand Slam-ului londonez

Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a calificat pentru a saptea oara in finala turneului de la Wimbledon, vineri, dupa meciul cu canadianul Denis Shapovalov, locul 12 ATP si cap de serie numarul 10.

Djokovici s-a impus in penultimul act, scor 7-6 (3), 7-5,7-5, dupa doua ore si 44 de minute de joc.

In finala, Djokovici il va intalni pe italianul Matteo Berrettini, locul 9 mondial si favorit 7, aflat in premiera in ultimul act la un grand slam.

Novak Djokovici este detinatorul trofeului la Wimbledon si are in palmares cinci titluri la All England Club. El are acum 20 victorii consecutive la Wimbledon.