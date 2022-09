Decizia luată de Novak Djokovic după ce nu a mai jucat tenis din luna iunie

Novak Djokovic a ratat două dintre cele patru turnee de Mare Şlem din acest an pentru că nu s-a vaccinat împotriva Covid-19, însă tenismanul sârb a declarat că nu regretă decizia sa, informează Reuters.

Djokovic a câştigat titlurile la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon în 2021, dar nu şi-a putut apăra coroana la Melbourne Park în acest an, după ce a fost expulzat din Australia înaintea turneului major de la antipozi, din cauza statutului său de nevaccinat.

Campionul sârb, în vârstă de 35 de ani, care a cucerit 21 de titluri de Mare Şlem în cursul carierei sale, nu s-a putut deplasa apoi la New York, în vederea participării la US Open, din acelaşi motiv.

"Nu am niciun regret. Sunt trist că nu am putut juca, însă este decizia pe care am luat-o. Ştiam care vor fi consecinţele, aşa că le-am acceptat. Asta-i tot", le-a declarat Djokovic jurnaliştilor joi la Londra, unde urmează să participe la competiţia pe echipe Laver Cup.

Djokovic a primit o interdicţie de călătorie în Australia pentru o perioadă de trei ani, în momentul expulzării sale, în premierul australian Scott Morrison a spus ulterior că interdicţia ar putea fi ridicată, pentru a-i permite sârbului să participe la următoarele ediţii ale primului turneu major al sezonului, pe care l-a câştigat de nouă ori în cariera sa (un record).

"Aştept veştile. Acest lucru nu depinde de mine în acest moment. Sper că voi primi veşti pozitive în curând", a adăugat fostul număr unu mondial.

Novak Djokovic nu a mai disputat niciun meci în circuitul profesionist după succesul său de la Wimbledon, în luna iulie, neputând lua parte la turneele nord-americane din circuitul ATP, din cauza statului său de nevaccinat.