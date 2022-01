Novak Djokovic rămâne cu viza anulată și va fi expulzat din Australia, cazul sârbului a împărțit și lumea tenisului în mai multe tabere.

După decizia definitivă a celor trei judecători australiene, jucătoarea franceză Alize Cornet a sărit în apărarea lui Djokovic.

"Cunosc prea puține ca să judec situația. Ce știu este că Novak a fost primul care a sărit în apărerea jucătorilor. Dar niciunul dintre noi nu a sărit în apărarea lui. Fii tare, Novak!"

What I know is that Novak is always the first one to stand for the players. But none of us stood for him.

