Novak Djokovic: ”Este cea mai mare victorie din cariera mea". Sârbul n-a uitat că a fost expulzat din Australia

Novak Djokovic a declarat, duminică, după titlul de la Australian Open, că, având în vedere circumstanţele din ultimele săptămâni, aceasta este cea mai mare victorie din cariera sa.

"Nu iau nimic de-a gata, le mulţumesc familiei şi echipei mele să tolerează uneori cea mai urâtă parte a personalităţii mele. Vă mulţumesc pentru răbdare şi dragoste. Dragă Goran, îţi mulţumesc din toată inima, acest trofeu este şi al tău.

A fost unul dintre cele mai dificile turnee, nu am jucat anul trecut, m-am întors în acest an. Mulţumesc tuturor care m-au făcut să mă simt binevenit aici. Mulţumesc, Rod Laver, pentru prezenţă, pentru că am jucat cel mai bun tenis aici.

Doar familia şi echipa ştiu prin ce am trecut în ultimele 4-5 săptămâni. Având în vedere circumstanţele, este cea mai mare victorie din cariera mea", a declarat Djokovic.

Din cauza restricţiilor anticovid, Djokovici, care nu este vaccinat, nu a putut participa la ediţia de anul trecut, el fiind expulzat din Australia.

În acest an, jucătorul de 35 de ani şi-a luat revanşa şi s-a impus pentru a 10-a oară la Australian Open, iar de luni va fi noul numărul 1 mondial.