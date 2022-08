Novak Djokovic, după ce s-a pozat cu două românce: ”Ce faci, bine?” Reacția nedumerită a uneia dintre femei VIDEO

Tenismenul sârb Novak Djokovic (35 de ani, 6 ATP), absent de la US Open 2022 pentru că nu e vaccinat anti-Covid, e în centrul unui filmuleț care face furori pe rețelele sociale.

Astfel, două românce au reușit să se pozeze cu Novak Djokovic în holul unui hotel, iar sportivul le-a vorbit în limba română. ”Ce faci, bine?”, a spus Djokovic, care în perioada junioratului s-a antrenat mult timp în țara noastră.

Și mai amuzantă a fost însă reacția femeii care a făcut poza, aceasta întrebându-le pe cele două prietene cine este bărbatul cu care au ținut neapărat să se fotografieze. ”Tu chiar nu știi cine este?”, a replicat una dintre acestea.

The girl who filmed the moment didn't know who he was 😅🙈 pic.twitter.com/1nfa6jEcxJ— Nobody (@77nobody78) August 27, 2022