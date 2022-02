Novak Djokovic, detronat de Medvedev? Scenariul în care sârbul pierde locul 1 mondial în luna februarie

Nicio schimbare nu s-a petrecut faţă de săptămâna trecută în primele zece poziţii ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), dat publicităţii luni.

Sârbul Novak Djokovic se menţine în frunte, cu un avans mai mare de 1.200 de puncte faţă de rusul Daniil Medvedev, în timp ce pe poziţia a treia se află în continuare germanul Alexander Zverev, la alte circa 1.700 de puncte.

Djokovic, care este anunţat la turneul de la Dubai (21-26 februarie), ar putea fi detronat de Medvedev pe 28 februarie, însă pentru aceasta trebuie îndeplinite mai multe condiţii.

În ierarhia live, pentru că celor doi tenismeni li se vor scădea punctele obținute la Australian Open 2021 (turneu care a avut loc în februarie), Djokovic are acum doar 8.875 de puncte, în timp ce Medvedev are 8.435. Mai mult, peste o săptămână, sârbul va aluneca la 8.375 de puncte, astfel că se va afla sub rus în clasamentul virtual.

Din 21 februarie, Medvedev va evolua la Acapulco, iar Djokovic la Dubai. Astfel, dacă rusul va obține cel puțin același rezultat cu Djokovic (ambele turnee sunt de categoria ATP 500), atunci Daniil Medvedev va urca pe primul loc, urmând să devină al 27-lea lider din era Open.

Norvegianul Casper Ruud îşi păstrează locul 8 după titlul obţinut la Buenos Aires, canadianul Felix Auger-Aliassime se menţine pe 9, în urma câştigării turneului de la Rotterdam, iar americanul Reilly Opelka, învingător la Dallas, a urcat trei locuri şi se află pe locul 20.

Marius Copil rămâne în continuare cel mai bun jucător român la simplu, menţinându-se pe locul 270.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.875 puncte

2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 9.635

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.865

4 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7.355

5 (5). Rafael Nadal (Spania) 6.875

6 (6). Matteo Berrettini (Italia) 5.018

7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.700

8 (8). Casper Ruud (Norvegia) 4.065

9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.018

10 (10). Jannik Sinner (Italia) 3.429

.........................................................

270 (270). Marius Copil 202

313 (313). Filip Cristian Jianu 159

416 (417). Nicholas David Ionel 95

538 (538). Bogdan Ionuţ Apostol 60

559 (604). Cezar Creţu 56

622 (629). Nicolae Frunză 44

649 (648). Ştefan Paloşi 42

662 (661). Alexandru Jecan 40

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 9.785 puncte

2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 9.510

3 (3). Joe Salisbury (Marea Britanie) 9.440

4 (4). Rajeev Ram (SUA) 9.213

5 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 7.520

6 (6). Horacio Zeballos (Argentina) 7.440

7 (7). Marcel Granollers (Spania) 7.283

8 (9). Filip Polasek (Slovacia) 6.770

9 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 6.500

10 (10). John Peers (Australia) 5.525

...........................................................

18 (18). Horia Tecău 4.320

216 (219). Victor Vlad Cornea 384

297 (298). Florin Mergea 233

376 (381). Alexandru Jecan 170