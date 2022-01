Viciul de procedură în baza căruia a câștigat Djokovic. Stenograma discuției dintre tenismen și vameși

Publicaţia The Age scrie că motivul pentru care judecătorul Kelly a decis în favoarea lui Novak Djokovic este legat de faptul că tenismenul nu a beneficiat de timpul promis pentru a formula obiecţii la intenţia de anulare a vizei de către autorităţile australiene de frontieră.

Lui Djokovic i s-a spus, joia trecută, la ora locală 05.20 dimineaţa, că are timp până la ora 8.30 pentru a face obiecţii ca răspuns la intenţia autorităţilor de a lua în considerare anularea vizei, conform secţiunii 116 din Legea privind migraţia.

Obiecţiile sportivului au fost apoi solicitate la ora 06.14, iar ofiţerul Forţelor de Frontieră a luat decizia de anulare a vizei la ora 07.42. "Aşadar, reclamantului i s-a refuzat termenul acordat iniţial, până la ora 8.30, pentru a face unele comentarii”, a spus judecătorul Kelly.

Dacă Djokovic ar fi avut timp la dispoziţie până la ora 8.30, judecătorul Kelly a spus că s-ar fi consultat cu alte persoane şi ar fi putut să se întrebe de ce viza nu ar trebui să fie anulată.

Ads

Aceste informaţii au reieşit din stenograma discuţiei dintre Djokovic şi ofiţerul forţelor de frontieră care l-a interogat la sosirea în Australia.

Ofiţer: Deci interviul se reia la ora 5.20. Bine! V-am transmis deja notificarea privind intenţia de a lua în considerare anularea vizei şi, în momentul de faţă, aveţi nevoie... Mi-aţi spus că aveţi nevoie de odihnă, până la 08.00/08.30. Şi atunci aţi putea vorbi din nou cu avocatul.

Djokovic: Da.

Ofiţer: Şi obţineţi mai multe informaţii!

Djokovic: Da.

Ofiţer: Deci este absolut în regulă, pentru că am vorbit cu supervizorii mei şi sunt mai mult decât fericiţi să...

Djokovic: Bine, grozav.

Ofiţer: ...să vă odihniţi. Deci mai sunt întrebări?

Djokovic: Nu mai sunt întrebări deocamdată.

Ofiţer: Deci ceea ce se va întâmpla este că, pentru că îmi voi termina tura, acest caz va fi predat unei alte echipe. Un alt ofiţer de caz va veni şi va vorbi. Se vor prezenta ei înşişi...

Djokovic: Bine.

Ulterior, acea "înţelegere", potrivit judecătorului Anthony Kelly, nu a mai fost respectată.

Ads

Al doilea ofiţer a venit la ora 06.07 şi i-a spus lui Djokovic că, dacă nu răspunde la interviu, atunci "o decizie ar putea fi luată pe baza informaţiilor care sunt la îndemână", în acel moment.

Ofiţerul l-a informat pe Djokovic că va fi dus la un hotel de către contractorul guvernamental Serco, apoi l-a întrebat dacă mai are ceva de adăugat.

Djokovic: Ei bine, aşa cum am spus mai devreme, sunt surprins că nu există suficiente informaţii cu privire la motivul pentru care mi s-a acordat scutirea medicală de către comisia medicală independentă a statului Victoria, care a confirmat că am îndeplinit criteriile pentru a intra în Australia pe baza.... pe baza criteriilor pe care le-au impus, care nu se află pe hârtia pe care mi-aţi citit-o. (...) Aşa că am furnizat... am furnizat documente medicale, la 16 deembrie am fost pozitiv la PCR, test PCR pozitiv Covid-19, în 22 am fost negativ. Am trimis analizele de sânge pentru anticorpi, am avut o cantitate suficientă, mi s-a permis accesul în Australia şi am primit documentaţia care susţinea scutirea mea medicală şi declaraţia de călătorie de la guvernul federal.

Ofiţer 2: Bine. Mai este ceva ce aţi dori să adăugaţi?

Djokovic: Nu.

Instanţa a revocat, luni, anularea de către autorităţile federale australiene a vizei de intrare în ţară a tenismenului sârb Novak Djokovic.