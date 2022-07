Lista jucătorilor înscriși la US Open și decizia luată de americani în cazul Djokovic

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams şi sârbul Novak Djokovic s-au înscris pe lista participanţilor la turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, publicată miercuri chiar dacă, în cazul jucătorului sârb, refuzul său de a se vaccina îl va împiedica să intre în Statele Unite, informează AFP.

Fostul lider mondial al tenisului feminin, cu 23 de titluri de Mare Şlem în palmares, a câştigat primul din cele şase titluri ale sale la US Open în 1999, iar ultimul în 2014. Americanca în vârstă de 40 de ani, care nu mai jucase de un an, a disputat primul său meci de simplu în primul tur la Wimbledon luna trecută.

La rândul său, recentul câştigător de la Wimbledon, Novak Djokovic, figurează pe lista jucătorilor înscrişi pentru US Open, competiţie care debutează pe 29 august şi unde este câştigător la trei ediţii.

Dar jucătorului sârb îi este interzis accesul în Statele Unite dacă nu-şi schimbă opinia privind refuzul de a se vaccina contra Covid-19. Statele Unite interzic intrarea în ţară a vizitatorilor străini nevaccinaţi, iar Djokovic a declarat deja că nu are intenţia să o facă.

"În acord cu regulile pentru turneele de Mare Şlem, toţi jucătorii eligibili sunt înscrişi automat pe lista participanţilor, la masculin şi feminin, în baza clasamentului publicat cu 42 de zile înaintea primei zile de luni a turneului", a indicat Federaţia americană de tenis (USTA), într-un comunicat dat publicităţii.

"US Open nu are o regulă în ce priveşte vaccinul pentru jucători, dar va respecta poziţia guvernului american privind intrarea în Statele Unite a persoanelor care nu sunt americane şi care nu sunt vaccinate", se arată din aceeaşi sursă.

Pe lista jucătorilor angajaţi la US Open se mai află liderul mondial, rusul Daniil Medvedev, care îşi va apăra titlul, dar el va juca la New York sub drapel neutru din cauza invaziei din Ucraina.

De asemenea, campioana en titre, britanica de origine română Emma Răducanu, şi japoneza Naomi Osaka, care a câştigat US Open în 2018 şi 2020, figurează pe lista jucătorilor înscrişi.