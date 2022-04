Djokovic zâmbește din nou: s-a calificat în prima finală a anului după un nou meci de trei seturi

Pentru Novak Djokovic, meciul din semifinalele turneului de la Belgrad cu rusul Karen Khachanov a fost a treia partidă consecutivă de trei seturi.

Khachanov a câștigat primul set cu 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele cu 6-1 și 6-2.

Pentru Djokovici, este prima finală a anului.

El va juca mâine în ultimul act al turneului ATP de la Belgrad contra învingătorului din partida Fabio Fognini (Italia) - Andrey Rublev (Rusia).

