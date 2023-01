Tenismenul sârb Novak Djokovic (5 ATP) s-a calificat joi în turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

De nouă ori câștigător la AO, Djokovic a avut un meci dificil contra unu jucător anonim, Enzo Couacaud din Franța, clasat pe locul 191 în lume.

După aproape trei ore de joc, Djokovic s-a impus cu 6-1, 6-7, 6-2, 6-0, urmând să evolueze în turul trei cu bulgarul Grigor Dimitrov.

Djokovic a fost chinuit de o accidentare la coapsă, dar a avut de furcă și cu un spectator amețit. Sârbul i-a cerut arbitrului să-l scoată din arenă pe acesta: "E mort de beat! El n-a venit să se uite la tenis! Vrea să mă provoace de la primul punct!".

Sârbul s-a calmat după ce arbitrul i-a promis că va lua măsuri.

