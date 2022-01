Cel mai rușinos moment din conferința de presă a familiei lui Djokovic. Dialogul a fost oprit brusc de fratele tenismenului VIDEO

La conferința de presă organizată ieri de familia lui Novak Djokovic, fratele tenismenului, Djordje, s-a făcut de râs în momentul în care a oprit dialogul cu jurnaliștii, deranjat de o întrebare.

Astfel, după ce și-au expus părerile referitoare la situația lui Novak, părinții și fratele au fost întrebați de ce Djokovic nu s-a izolat după data de 16 decembrie, atunci când susține că s-a infectat cu Covid.

Drept dovadă, la 17 decembrie, jucătorul a oferit premii celor mai buni tineri jucători din Serbia, stând în mijlocul lor fără mască pentru poze. Apoi, Pe la decembrie, sârbul a oferit un interviu pentru publicația franceză L'Équipe și a făcut o ședință foto.

Ei bine, când a fost pus să comenteze evidența, Djordje Djokovic a decis să pună capăt conferinței, vizibil deranjat de insistența presei, după cum se poate vedea mai jos.

"Yes, the whole process was public and all the documents that are public are legal"

"Was he at an event on the 17th of dec?"

"Okay so uh this press conference is adjourned"@BenRothenberg pic.twitter.com/NQgghDl74H— Dirga Ong (@diekarasu) January 10, 2022