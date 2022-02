Djokovic revine cu declarații explozive: de ce s-a întâlnit cu ziaristul francez când avea Covid și ce spune despre colegii care l-au criticat

După ce a dat un prim interviu pentru BBC, Novak Djokovic a vorbit și pentru postul public de televiziune și radio din Serbia.

Ce a spus Djokovic legat de...

Revenirea în Australia

„Îmi voi aminti mereu de toate lucrurile frumoase care mi s-au întâmplat în Melbourne. Am avut o mulțime de momente frumoase profesionale și personale acolo. În ciuda a tot ce s-a întâmplat în ianuarie, am o legătură excelentă cu Australia. Rezultatele pe care le-am avut la Melbourne vă arată cum mă simt când merg acolo.

Tot ce s-a întâmplat anul acesta a fost total neașteptat. Va fi greu de uitat, dar vreau să mă întorc în Australia în viitor și să joc din nou pe Rod Laver Arena”.

Finala Nadal - Medvedev

„Nu mi-a fost ușor să mă uit la finală, a trebuit din cauza circumstanțelor de acasă, deși nu am vrut să mă uit la ea. Soția mea și fiul meu priveau. Nu am văzut tot meciul, am făcut și alte lucruri prin casă. Am fost neutru – oricine a câștigat, eu am pierdut, nu? (râzând). Nu am vrut să fiu prea mult implicat emoțional, am vrut să fiu pe teren”.

Relația cu Medvedev

„Daniil este un tip de treabă, avem o relație grozavă și ne respectăm. Cred că apreciază că am exersat mult cu el și l-am ajutat când era junior, i-am dat sfaturi și i-am răspuns la câteva întrebări. Eram în același avion când Rusia a jucat Cupa Davis în Serbia, el a fost foarte recunoscător pentru asta. Relația noastră continuă să crească.

Mi-a trimis un mesaj la 45 de minute după finală, ceea ce m-a surprins. Conținutul mesajului este privat, dar a fost de sprijin, în ambele sensuri. Este foarte autentic și își spune părerea pe fiecare subiect, nu este întotdeauna corect din punct de vedere politic, ceea ce multor oameni nu le va plăcea. El îmi amintește de mine în acest sens”.

Interviul acordat L'Equipe când avea Covid

"A fost o greșeală. Îl respect pe jurnalistul Franck Ramella care a făcut interviul, este în tenis mai mult decât mine. Am amânat acel interviu ceva timp și am aflat că am fost pozitiv după ce a aterizat deja la Belgrad. Am purtat mască pe tot parcursul interviului, am păstrat distanța fizică. Mi-am scos masca pentru ședința foto, dar atât Franck, cât și fotograful erau la câțiva metri distanță de mine. Recunosc că a fost egoist ceea ce am făcut, a fost o greșeală. Înțeleg că nu toți oamenii mă vor ierta și îi înțeleg pe critici".

Reacția jucătorilor din tenis

„Îmi respect colegii și înțeleg că unii dintre ei nu au vrut să vorbească, iar unii dintre ei m-au criticat sau nu le-a plăcut modul în care am intrat în Australia. Mi-aș dori doar ca ei să asculte partea mea a poveștii. Dar poziția lor nu a fost ușoară, a fost atât de multă atenție asupra întregii acestei povești cu mine și ei doreau să se să vorbească despre ei înșiși și despre turneu.

Nick Kyrgios m-a surprins plăcut, i-am mulțumit lui și tuturor celorlalți care m-au susținut, de exemplu Alize Cornet. Am primit o mulțime de mesaje în privat de la unii dintre jucători, care nu au vrut să vorbească în public. Înțeleg, situația a fost complicată”.

Refuzul de a se vaccina

„Ca un sportiv de elită, vreau să verific de trei ori tot ceea ce intră în corpul meu. Dacă ceva se schimbă cu 0,5% în corpul meu, îl simt. Sunt doar precaut înainte de a lua orice decizie, îmi iau tot timpul și îmi țin mintea deschisă. Voi trăi cu consecințele.

Sunt pentru libertatea de a alege a fiecărui individ, fiecare persoană are dreptul de a decide în ceea ce privește sănătatea sa. Nu-mi place să fiu etichetat și pus în aceeași categorie cu anumite inițiative sau mișcări, nu am spus niciodată că susțin vreuna dintre acestea. Am încercat întotdeauna să respect alegerile tuturor, sper că oamenii le pot respecta și pe ale mele".

Liderul mondial Novak Djokovic se întoarce pe teren cu ocazia turneului de la Dubai de săptămâna viitoare.