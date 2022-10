Cunoscutul economist Nouriel Roubini anunță lumea: Al Treilea Război Mondial a început deja VIDEO

Nouriel Roubini, cunoscutul economist supranumit ”Dr. Doom” după previziunile sale legate de criza din 2008, face o analiză a situației geopolitice din întreaga lume, spunând că ”Al Treilea Război Mondial a început deja, într-un anume sens” în Ucraina. El avertizează și asupra altor posibile mari conflicte ce ar putea izbucni pe plan internațional, în următorii ani.

Refuzul președintelui Vladimir Putin de a exclude utilizarea armelor nucleare „tactice” în războiul Rusiei împotriva Ucrainei a provocat îngrijorare în toată lumea, potrivit Yahoo.

Însă Nouriel Roubini spune că o escaladare nucleară a acestui conflict de aproape opt luni ar putea marca doar începutul unei bătălii globale.

Profesorul de la Universitatea din New York a susținut că există deja un Război Rece între SUA și China și că acesta ar putea escalada într-un „război fierbinte”, deoarece președintele Xi Jinping își propune să unească China și Taiwan, la All Markets Summit 2022 Yahoo Finance.

Expertul își lansează ultima sa carte sub titlul: ” Megathreats: Ten Dangerous Threats that Imperil our Future and How to Survive Them” (”Megaamenințări: Zece amenințări periculoase care pun în pericol viitorul nostru și cum să le supraviețuim”).

”Într-un anume sens, Al Treilea Război Mondial a început deja”, a spus Roubini. „A început în Ucraina, deoarece acest conflict are implicații mai largi, care depășesc cu mult Rusia și Ucraina. Este începutul a altceva.”

Roubini a subliniat amenințările geopolitice și ceea ce el numește un nou Război Rece care a apărut între SUA și China, precum și între Occident și puterile „revizioniste”, inclusiv Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și Pakistan.

„Ei contestă în esență ordinea economică, socială și geopolitică pe care SUA, Europa și Occidentul au creat-o după Al Doilea Război Mondial”, a explicat profesorul. Pe lângă Ucraina, un alt punct fierbinte ar putea fi și Iranul, crede Roubini.

În același timp, Roubini avertizează asupra unui conflict major care s-ar putea petrece în următorii ani. „Cred că următorii 5-10 ani vor însemna momentul în care va avea loc o confruntare între SUA și China pe tema Taiwanului și asta ar putea declanșa acest Război Rece care va deveni un război fierbinte. Așa ajungem la Al Treilea Război Mondial”.