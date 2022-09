Cine este nou premier britanic. Lucruri mai puțin știute despre Liz Truss

Fosta șefă a diplomației britanice, Liz Truss, a câştigat în faţa lui Rishi Sunak competiţia internă din cadrul Partidului Conservator britanic, după demisia premierului Boris Johnson și va fi învestită premier marţi, după ce va fi primită de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral în Scoţia.

Lizz Truss s-a născut în 1975 într-o familie de intelectuali de la Oxford, ambii membri ai aripii de stânga a Partidului Laburist. Mama sa a sprijinit-o în cariera politică, nu și tatăl ei, John, profesor emerit de matematică la Universitatea Leeds, despre care presa relatează că este furios cu privire la orientarea politică actuală a fiicei sale. În adolescență mergea cu părinții ei la demonstrații ale Campaniei pentru Dezarmare Nucleară și împotriva inegalităților sociale, iar când a devenit studentă la colegiul Merton de la Oxford a fost aleasă lidera organizației Partidului Liberal Democrat, militând pentru cauze ca abolirea monarhiei sau legalizarea canabisului.

Dar în mod surprinzător, la absolvirea facultății, în 1996, Truss s-a înscris în Partidul Conservator, aflat atunci la punctul cel mai de jos al popularității sale postbelice. Ea a lucrat în calitate de contabil la mari firme ca Shell și Cable Wireless, în paralel începându-și ascensiunea în Partidul Conservator.

Alegerea ei ca deputată într-o circumscripție din estul Angliei în 2010 a coincis cu revenirea la putere a Partidului Conservator după 13 ani în opoziție. A primit apoi o serie de numiri în posturi de ministru, începând cu 2012 când premieri erau David Cameron, Theresa May și Boris Johnson, care au culminat cu desemnarea ei în postul de ministru de Externe în septembrie 2021.

Parcursul său politic e plin de „răzgândiri“

Dacă în referendumul din 2016 ea a sprijinit rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, după scrutin ea a devenit o adeptă a unui Brexit dur și în toamna lui 2021 a introdus în parlament un proiect de lege care suspenda parțial protocolul Irlandei de Nord, care păstra provincia în piața unică europeană, declanșând astfel un conflict cu UE.

Dar sunt și alte schimbări de poziție:

- În 1994, în perioada ei liberal-democrată, Liz Truss a cerut abolirea monarhiei. Astăzi, ea promite că va cumpăra familiei regale un nou iaht regal – chiar dacă Daily Telegraph scrie că membrii familie regale nu își doresc unul.

- În calitate de ministru de Externe, Truss a riscat un incident diplomatic major când a spus că va „sprijini” orice britanic care a plecat în Ucraina să lupte împotriva Rusiei – contrazicând direct sfaturile emise de propriul ei minister.

- Liz Truss are puţini admiratori în blocul comunitar. Întrebată luna trecută dacă îl consideră pe preşedintele francez Emmanuel Macron „prieten sau duşman“, ea a răspuns: „juriul deliberează“.

- Truss a promis în timpul campaniei sale că dorește reduceri de taxe pentru a da bani înapoi „oamenilor harnici” din Marea Britanie. Aceasta pare a fi o schimbare majoră de opinie față de acum 10 ani, când spunea că „odată ce intră în câmpul muncii, britanicii sunt printre cei mai leneși din lume. Lucrăm printre cele mai puține ore, ne pensionăm anticipat și productivitatea noastră este slabă.”

- Liz Truss a rămas celebră în Rusia după vizita efectuată acolo în februarie, când a avut cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov o întrevedere descrisă de acesta drept un dialog al surzilor. MAE rus a ironizat atunci şi gafele geografice făcute de ea, printre altele Liz Truss încurcând Marea Baltică cu Marea Neagră

- Fostul consilier special pentru educație Sam Freedman, care a lucrat alături de Truss în Departamentul pentru Educație, a numit-o „haotică și excentrică”.

- Vorbește mult despre brânză. În 2018, ea a glumit la conferință că i s-a interzis să vorbească despre brânză în discursul din acel an.

- Este o cântăreață de karaoke entuziastă.

- În ultimele săptămâni, ea a spus în interviuri că iubește muzica anilor '80 și că melodia ei preferată este I Wanna Dance With Somebody, a lui Whitney Houston. În 2001, Truss declara într-un mini interviu că melodia ei preferată este I Try de Macy Gray. La capitolul filme preferate, Truss a enumerat: Ferris Bueller's Day Off, The Breakfast Club și St Elmo's Fire.

- Într-un interviu din 2016 acordat revistei Countryfile, întrebată despre activitățile ei preferate la țară, răspunsul a fost: „să stau cu prietenii și să particip la expozițiile de flori. Îmi plac grădinile în miniatură“.

- Personajul său preferat este Arya Stark, asasinul care își schimbă fața, interpretat de actrița Maisie William în Game of Thrones.

Criza energetică, inflaţia, tensiunile cu UE legate de aplicarea protocolului nord-irlandez din acordul de Brexit şi războiul din Ucraina se anunţă a fi principalele provocări ale noii titulare de la Downing Street.

„Voi veni cu un plan clar de reducere a taxelor şi pentru creştere economică. Voi găsi soluţii pentru criza energetică, mă voi ocupa de problema facturilor energetice, dar şi de problemele pe termen lung pe care le avem în aprovizionarea cu energie“, a declarat Truss după anunţul rezultatului votului intern.