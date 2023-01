Oamenii de știință de la Laboratorul Jet Propulsion al NASA, care au prezentat rezultatele cercetării lor la Conferința Societății Americane de Astronomie de la Seattle, au anunțat o descoperire remarcabilă. Experții au găsit o planetă locuibilă asemănătoare Pământului ca mărime, aflată la aproximativ 100 de ani-lumină de Sistemul Solar.

Descoperirea noii planete a fost reușită cu ajutorul sondei spațiale a NASA, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), care arată că TOI 700 e orbitează o stea pitică roșie din constelația Dorado, potrivit The Latch.

TOI 700 devine unul dintre puținele sisteme stelare cu planete multiple, mici, cu zone locuibile, pe care astronomii le cunosc. Stelele pitice roșii sunt mai reci decât stelele precum Soarele nostru, dar mult mai abundente în galaxia noastră Calea Lactee. Piticile roșii reprezintă aproximativ 70% din toate stelele.

Noua planetă se numește TOI 700 e și ea orbitează steaua sa în 28 de zile. Are aproximativ 95% din dimensiunea Pământului și este probabil stâncoasă, orbitează în zona locuibilă a stelei, la fel ca o altă planetă numită TOI 700 d, care orbitează la fiecare 37 de zile.

O zonă locuibilă în jurul unei stele se referă la o orbită care este suficient de aproape pentru a fi suficient de caldă pentru a permite existența apei lichide la suprafață.

„Planeta TOI 700 e este cu aproximativ 10% mai mică decât planeta d, conform observațiilor sondei TESS. Ea ne ajută să găsim lumi din ce în ce mai mici, ceea ce face din sistemul TOI 700 o perspectivă interesantă pentru continuarea cercetărilor suplimentare”, a spus Emily Gilbert, de la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA din California, care a condus lucrările și a prezentat concluziile la cea de-a 241-a reuniune a Societății Americane de Astronomie din Seattle.

Există alte două planete care orbitează în același sistem stelar — TOI 700 b și c — dar ele orbitează prea aproape de stea și sunt prea fierbinți pentru a permite existența apei lichide. TOI 700 b are aproximativ 90% dimensiunea Pământului și orbitează în jurul stelei la fiecare 10 zile, în timp ce TOI 700 c este de peste 2,5 ori mai mare decât Pământul și orbitează la fiecare 16 zile.

TOI 700 este o stea pitică roșie mică și rece, la aproximativ 100 de ani lumină distanță de Sistemul Solar, în constelația Dorado. Asta înseamnă că sistemul stelar este la aproximativ 946 de trilioane de kilometri de Pământ sau „aproape” în termeni spațiali.