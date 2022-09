Mesajele școlilor care anunță festivitățile de deschidere: "Scurte, seci, fără pic de entuziasm"

Au mai rămas doar 3 zile până la începerea noului an școlar, programată pe 5 septembrie.

Momentul este unul emoționant pentru elevii care își revăd colegii și profesorii, iar unii abia îi cunosc.

La cealaltă extremă, multe dintre mesajele transmise zilele acestea de școli prin intermediul profesorilor sunt lipsite de emoție, fiind vorba doar de texte scurte, formale, care se referă la ora la care elevii trebuie să fie prezenți la școală, este constatarea psihologului Mihai Copăceanu, formulată pe pagina sa de pe Facebook.

"Îmi sar în ochi mesaje scolilor pe paginile de Facebook. Sunt scurte, seci, fără pic de entuziasm. În mare parte prezintă simplu ora deschiderii și atât. Unele nici nu au un salut sau un mesaj final, o urare, un gând.

Ai impresia că directorul i-a spus secretarei: "Scrie și pe Facebook să vadă părinții la cât e deschiderea și unde facem. Să nu zică că nu am anunțat. Na".

Și secretara a scris. Scurt si la obiect.

În contrast imi luminează fața mesajul plin de încântare și bucurie, scris elegant si frumos, cu culori și zâmbete ale directorilor de școală din alte țări.

Oamenii care abia astept sa revadă copiii. Mesaje care te binedispun și te încântă încât și tu abia aștepți să il revezi. Mesaje optimiste și încurajatoare.

Nici nu vreau să mă gândesc la discursurile seci din prima zi, la primarii care vor lăuda că au dat bani pentru zugrăveală, la polițiștii care vor avertiza (sa nu zic amenința) despre încălcarea legii sau la preotul al cărui glas nu se aude; combinația perfectă care aduce doar plictiseală și dezinteres copiilor.

Oare este atât de greu să scriem câteva cuvinte în plus prin care să trimitem entuziasm si bunătate? Bucurie si optimism?", se întreabă retoric psihologul.

"Mesaje scrise de "roboții" din învățământ"

Mulți dintre părinții care au comentat la postare recunosc că mesajele pe care le-au primit sunt ca cele descrise de psiholog.

"Cred că mai ales acum, după ultimii ani, ar fi necesară apropierea dirigintelui de copii și fff necesară prezența psihologului școlar. Plus un sprijin real în orientarea către profilul potrivit, și în general, încurajarea deschiderii elevilor. Suntem departe."

"Anul trecut la deschiderea anului școlar exact acest sentiment l-am avut când am văzut postarea de la școală unde am învățat eu și am simțit să le transmit și eu copiilor mai mult. Parcă mi se părea că sunt obligați să rămână tot pe stil vechi, m-am înfuriat atunci."

"La grădinița din satul nostru deschiderea începe cu rugăciunea preotului. Foarte animat. Cu siguranță genul asta de deschidere este foarte convingător pentru micii învățăcei care oricum nu vor să se desprindă de părinți."

"Mesaje scrise de "roboții" din învățământ."