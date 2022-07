Ce se va întâmpla dacă Rusia închide gazul Germaniei. "Cea mai puternică mișcare a lui Putin în geopolitica energetică ar putea fi și ultima"

Rusia a anunțat închiderea pentru lucrări de întreținere, începând din 11 iulie timp de zece zile, a conductei magistrale Nord Stream 1.

Conducta construită prin Marea Baltică printr-un parteneriat între Merkel și Putin alimentează cu gaz metan în special Germania, țară europeană cu resurse energetice extrem de precare.

Există temeri, exprimate oficial inclusiv de lideri guvernamentali germani, că Rusia nu va mai porni gazul metan la capătul celor zece zile de presupuse reparații.

Un analist politic britanic analizează pe Twitter posibilele interese ascunse ale Rusiei în această chestiune și efectele asupra Germaniei și a economiei europene.

"Nord Stream 1 transportă o cantitate substanțială de de gaze rusești către Europa.

În teorie, lucrările de reparație vor dura aproximativ 10 zile - moment în care gazul ar trebui să curgă din nou.

Cu alte cuvinte, nu trebuie să vă faceți prea multe griji pentru săptămâna viitoare.

Este sfârșitul săptămânii următoare care riscă să fie punctul de pornire al unui conflict geopolitic.

Deși întreținerea este normală și programată, este absolut posibil ca Rusia să folosească asta ca scuză pentru a menține pur și simplu gazul oprit.

Cu alte conducte de gaz rusesc deja la niveluri scăzute sau închise complet, închiderea NS1 ar fi o problemă majoră.

Și știm că Rusia este dispusă să-și folosească rezervele de gaz ca armă - fluxurile de gaz NS1 către Germania au fost deja reduse la aproximativ 60% din nivelurile normale.

Rusia susține că a trebuit să reducă capacitatea în timp ce așteaptă o piesă care are nevoie de reparații.

Dar guvernul german și alții nu au acceptat niciodată această scuză și numesc reducerile o mișcare politică.

Chiar dacă nevoia de reparații este reală, aceasta nu ar explica nivelul tăierilor în alimentarea cu gaz.

Așadar, teama foarte reală la Berlin este că Putin va face același lucru în câteva săptămâni, pretinzând o problemă neașteptată și ținând NS1 închis dincolo de perioada normală de întreținere.

Dacă se întâmplă acest lucru, nu numai că va împinge prețurile gazelor (deja extrem de ridicate) și mai sus, ci va împiedica în mod masiv capacitatea multor țări din Europa (în special Germania și unii vecini din sud-est) de a construi un stoc de gaz suficient pentru iarna viitoare.

Pentru că atunci când vine vorba de confruntarea geopolitică care are loc între Europa și Rusia, stocarea de gaz este numele jocului.

Cu suficient stoc de gaz, Europa poate scăpa în această iarnă și poate întrerupe alimentarea cu gaz dinspre Rusia fără prea multă durere.

De aceea, UE a adoptat o lege care impune tuturor țărilor cu instalații de stocare a gazelor să le umple până la cel puțin 80% până la 1 noiembrie.

(și unii aleg să țintească mai sus - Franța, de exemplu, și-a stabilit obiectivul de 100%).

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care Putin are toate stimulentele pentru a perturba aceste planuri și pentru a limita cantitatea de gaz rusesc folosită pentru a umple depozitele europene.

Deci, dacă o întrerupere extinsă a NS1 este o mișcare a Rusiei, care va fi răspunsul Germaniei?

Aici intervine Regulamentul UE 2017/1938 - cunoscut și sub denumirea de Regulamentul privind securitatea aprovizionării.

Punctul cheie este că toate țările UE (și Marea Britanie) au un plan de securitate în trei etape pentru aprovizionarea cu gaz metan.

Cele trei etape sunt: ​​avertizare timpurie, alertă și urgență.

Câteva țări se află deja în faza de avertizare timpurie. Acest lucru în sine nu conduce la nicio modificare strategică sau politică anume.

Deocamdată, Germania este singura țară care a trecut în etapa 2 - alertă (și Italia s-a apropiat).

Dar chiar și în această situație, s-au abținut să ia măsuri de siguranță. Dacă NS1 nu revine online la sfârșitul lunii iulie, acest lucru se va schimba.

Scopul va fi de a conserva cât mai mult gaz posibil.

Aceasta va însemna măsuri precum revenirea centralelor pe cărbune pentru a produce energie electrică sau limitări ale temperaturii în clădiri.

Dacă acest lucru nu este suficient - și s-ar putea să nu fie dacă NS1 rămâne offline pentru o perioadă - atunci țara va trebui să treacă la etapa 3, urgență.

Pragul final este denumit în mod adecvat, deoarece ar fi cu adevărat o urgență de alimentare cu gaz - ar exista un risc real de epuizare a gazului.

Mai presus de toate, etapa 3 înseamnă raționalizarea alimentării cu gaz.

Diverselor industrii li se va spune să-și reducă consumul de gaz sau chiar să constate că au pierdut complet accesul la gaz.

Aprovizionarea cu gaze casnice ar fi protejată, dar impactul economic și social potențial al raționalizării gazelor în cea mai mare economie a Europei ar fi foarte serios, cu consecințe probabile și pentru restul Europei.

În ciuda sacrificiilor potențiale, este ceea ce ar putea fi necesar pentru ca Europa să reziste șantajului lui Putin.

Acest plan de securitate a aprovizionării - Regulamentul UE 2017/1938 - va face ca Europa să treacă peste iarnă, fără a fi nevoie să cedeze șantajului Rusiei sau să renunțe la sprijinirea Ucrainei.

Și odată ce trecem iarna aceasta, Putin s-ar putea să constate că marile companii și guvernele europene au un interes redus să-și mai obțină energia de la cineva căruia îi place să joace jocuri politice.

Pe termen lung, cea mai puternică mișcare a lui Putin în geopolitica energetică ar putea fi și ultima", arată analistul în postarea pe Twitter.

There will be a major potential for escalation of the geopolitical and energy crisis

So here's a thread on why not to panic now, when you might want to, and just what on earth is EU Regulation 2017/1938 🧵 pic.twitter.com/i6MCiEaWVd— Pascal 🇪🇺🇬🇧 (@PascalLTH) July 10, 2022