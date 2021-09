Actorul Vasile Mincu, de la Grupul Vouă, a fost numit director la Arena Națională SURSE

Vasile Mincu, unul dintre membrii de bază a Grupului Vouă, a fost numit de Primăria Municipiului București în funcția de director al Arenei Naționale, au declarat surse politice pentru Ziare.com.



Conform surselor citate, Mincu a fost numit în funcție recent, iar acesta plănuiește să transforme Arena Națională într-un Hub.

De altfel, și primarul General al Capitalei Nicușor Dan vorbea despre diversificarea evenimentelor care au loc pe Arena Națională, subliniind că terenul „nu mai este o feudă, este un spaţiu deschis pentru evenimente”.

„Arena Naţională nu mai este o feudă, Arena Naţională este un spaţiu deschis pentru evenimente. Am trecut în Consiliul General, după cum ştiţi, în urmă cu câteva zile, modificarea hotărârii care stabileşte tarifele pentru acest spaţiu de evenimente sportive culturale sau de altă natură. Suntem absolut deschişi pentru echipe de fotbal, pentru organizatori de evenimente culturale, concerte. Am fi foarte bucuroşi să avem cele mai interesante spectacole pentru bucureşteni şi pentru oameni din împrejurimi”, afirma Nicușor Dan la începutul lunii iulie.

Tot atunci, acesta dădea exemplul unui contract încheiat între PMB și Valve pentru organizarea celei mai mari competiții de sporturi electronice din lume în incinta Arenei Naționale.

„Sunt fericit să vă anunţ că am încheiat un acord cu firma americană Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an. Este o competiţie care se va desfăşura aici, pe Arena Naţională, în a doua decadă a lunii octombrie, 12 - 17 octombrie. Este o competiţie care va fi vizionată undeva în jur de 80 de milioane de oameni din întreaga lume. Este o competiţie cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român, sub formă de impozite. Pentru comparaţie, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie”, mai relata Nicușor Dan.