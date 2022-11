Nicuşor Dan anunţă investiții de un miliard de euro la doi ani de mandat: ”Am găsit o Primărie în faliment”

Nicuşor Dan a avansat câteva cifre privind bilanţul la doi ani de mandat la Primăria Capitalei.

Primarul general a avansat suma de 200 milioane euro pentru tramvaie, 500 milioane euro care vor fi investite în reabilitarea şi modernizarea liniilor de tramvai şi contractele semnate, miercuri, pentru investiţii în reţelele de termoficare de 200 milioane euro şi investiţii de 100 milioane euro în troleibuze şi autobuze electrice.

„În primul rând, financiarul. Am găsit o Primărie în faliment. Am reuşit să rezolv problema asta. Un lucru pe care nu l-am spus este că mi s-a reproşat în perioada aceea că nu am comunicat. A fost o tăcere voluntară, cumva. Ar fi fost foarte simplu să spun că Uefa nu ne mai dă Euro 2020 pentru că nu aveam posibilitatea să facem investiţii sau există riscul să reziliem contractul cu BEI, numai că am considerat că e în interesul Bucureştiului ca lucrurile acestea să nu fie spuse până nu găsim o cale de rezolvare.

Lucru care s-a rezolvat şi suntem acum credibili pe piaţa financiară. Bucureştiul are probleme mari, nerezolvate de o lipsă de activitate ani de zile şi am încercat să le rezolvăm. Dacă vorbim de transport, m-am dus către acele lucruri sistematice, de exemplu între a pune 10 semafoare şi a face studiu de fezabilitate în care să punem 800 de semafoare coerent, am ales a doua variantă. Tot ce înseamnă liniile de tramvai, inelul median, extinderea tramvaiului în Nord-Est, Sud, în Piaţa Unirii, semaforizarea inteligentă, radialele care să ne ajute să folosim Autostrada de Centură, trenul metropolitan.

Toate acestea sunt soluţii mari pe care le-am început şi care să dea rezolvări la problemele mari ale oraşului. În ceea ce priveşte probleme termoficării, iar remedierea lor în timp o să ne ia câţiva ani. Vreau să dau o singură cifră – Tramvaiele 200 milioane euro. Liniile de tramvai 500 milioane euro, contractele semnate azi pe termoficare 200 milioane euro, troleibuzele şi autobuzele electrice 100 milioane euro. Toate acestea un miliard de euro investiţii consistente din bani europeni.”, a declarat Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă distribuită online pe pagina sa de Facebook.

El a vorbit şi despre problemele de pe zona de urbanism.

„Zona de urbanism unde Autoritatea Publică a fost complice practic la mutilarea oraşului. Faptului că noi stăm azi în trafic, faptul că sunt cartiere întregi unde oamenii trebuie să plece la 7,30 să ducă la şcoală copiii la 3-4 km arată un urbanism deficitar şi nu numai asta, ci şi faptul că Autoritatea Publică a fost complice la aceste lucruri. Nu am rezolvat integral problema, pentru că sunt instituţii de control care nu îşi fac datoria, dar prin oprirea acelor PUZ-uri de sector care ar fi dus la haos şi corupţie am reuşit să dăm o doză de normalitate. Vă dau o cifră – 500 de litigii pe zona de urbanism pe care le desfăşurăm în momentul acesta”, a explicat edilul general.