Surse: PLUS se razbuna pe Nicusor Dan. Motivul pentru care prefectul Stoica a contestat in instanta numirea noului sef de la Administratia Strazilor

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, propus de PLUS, a contestat in instanta numirea noului sef al Administratiei strazilor, sustin surse politice.

Alin Stoica sustine ca Nicusor Dan ar fi trebuit sa organizeze concurs, insa scopul primarului general a fost sa-l schimbe cat mai repede pe unul dintre oamenii de incredere ai Gabrielei Firea.

In realitate, e vorba de o razbunare politica, dupa ce Nicusor Dan a refuzat sa-i delege dreptul de semnatura viceprimarului PLUS privind numirea managerilor de spitale.

In urma cu doua luni, Nicusor Dan a schimbat seful Administratiei Strazilor din cadrul Primariei Capitalei. In locul lui Emil Anghelescu l-a numit, prin detasare, pe Marian Aurelian Bargau.

Administratia Strazilor din Bucuresti a cumparat 6,2 tone de telemea pentru "protectia angajatilor"

Anghelescu era unul dintre locotenentii Gabrielei Firea si sabota orice propunere venita dinspre primarul general sau dinspre primarii de sector PNL si USR, sustin sursele citate.

Insa numirea lui Bargau a fouust contestata in instanta de prefectul Capitalei Alin Stoica, pe motiv ca primarul general nu a organizat concurs. "Sigur ca vom organiza concurs, evident, dar singura solutie rapida era sa detasam acolo pe cineva care sa faca treaba, nu sa puna piedici, cum facea Anghelescu. Daca-i spuneai ca trebuie acoperite gropile unei strazi, imediat raspundea ca nu se poate. Pana acum, USR PLUS s-a plans ca Nicusor nu-i schimba pe oamenii Gabrielei Firea. Cand i-a schimbat, vedem ca au contestat in instanta", sustin surse din primarie.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este unul dintre apropiatii liderului PLUS Vlad Voiculescu. Fostul ministru al Sanatatii i-a cerut primarului Nicusor Dan sa-i delege dreptul de semnatura viceprimarului Capitalei Horia Tomescu pe numirile managerilor de spitale. Nicusor Dan a refuzat, spunand ca o masina nu poate fi condusa de doi soferi, sustin sursele citate. La fel ca Alin Stoica, si Horia Tomescu se numara printre apropiatii lui Vlad Voiculescu.

Dupa refuzul lui Nicusor Dan de a ceda numirea sefilor de spitale catre PLUS, prefectul Alin Stoica a atacat in instanta numirea noului sef al administratiei strazilor, apropiat de primarul general. "Ne facem de ras. Cum sa fim in aceeasi coalitie si sa ne atacam intre noi in instanta? Daca un prefect PNL se apuca sa conteste numirile facute de un primar USR PLUS? Nu asa functioneaza lucrurile intr-o coalitie", conchid sursele citate.

Fara voturile USR PLUS, primarul general Nicusor Dan nu are majoritate in Consiliul General.