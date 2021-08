Nicușor Dan dezvăluie de ce nu s-a vaccinat încă anti-COVID: „În mai am stat în izolare”

Primarul Capitalei Nicușor Dan a dezvăluit marți, 31 august, că încă nu s-a vaccinat împotriva COVID-19.



Edilul a adăugat că nu a vrut să vorbească despre acest lucru în spațiul public pentru a nu isca controverse.

Nicușor Dan a explicat că motivul pentru care încă nu s-a vaccinat este că în luna mai a stat în izolare după ce fiica acestuia a fost infectată de COVID-19, după care acesta a luat și el virusul. Edilul a adăugat apoi că sigur se va vaccina după ce medicul său îi va spune că este sigur să o facă.

”Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum ştiţi am fost în izolare în luna mai. Am fost în izolare pentru că iniţial fiica mea a fost infectată, ulterior m-am infectat şi eu. Deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat primarul general.

În 19 aprilie, primarul general a anunţat că fetiţa sa, Aheea, a avut test pozitiv la COVID-19, iar la el testul a fost negativ, însă trebuie să stea în izolare timp de 14 zile, până pe 30 aprilie.

Primarul Capitalei a prezentat marți bilanțul după zece luni de la preluarea mandatului la Primăria Capitalei. El a explicat că atunci când a preluat mandatul, Bucureștiul era „un pacient în comă aflat la terapie intensivă”. Totodată, acesta a prezentat mai multe exemple absurde despre modul în care vechea administrație a avut grijă de Capitală.