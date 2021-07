Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat vineri, 8 iulie, ca a incheiat un acord cu Valve pentru organizarea The International - Dota 2, cel mai mare eveniment international de sporturi electronice, ale carui premii se ridica la 40 de milioane de dolari. Ce obtine Bucurestiul.

Nicusor Dan a declarat intr-o conferinta de presa ca The International va fi urmarit de aproximativ 80 de milioane de oameni din intreaga lume, referindu-se la platformele de streaming precum Twitch.

"Sunt fericit sa va anunt ca am incheiat un acord cu firma americana Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment international de sporturi electronice din acest an. Este o competitie care se va desfasura aici, pe Arena Nationala, in a doua decada a lunii octombrie, 12-17 octombrie. Este o competitie care va fi vizionata undeva in jur de 80 de milioane de oameni din intreaga lume. Este o competitie cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului roman, sub forma de impozite. Pentru comparatie, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie", a afirmat Nicusor Dan.

Edilul Capitalei a adaugat apoi ca Euro 2020 a fost un succes pentru Bucuresti, precizand ca Arena Nationala a fost "la cele mai inalte standarde internationale pentru organizarea de evenimente". Acesta a mai afirmat ca a primaria a primit multumiri de la UEFA pentru organizare

Cariera de gamer a lui Nicusor Dan: Tetris, 16 ore pe zi

Nicusor Dan a mai relatat ca Arena Nationala va fi deschisa pentru organizatorii de evenimente si ca nu va mai reprezenta "o feuda".

La finalul conferintei de presa, edilul a fost intrebat de un reporter ce jocuri joaca, la care Nicusor Dan a amintit de vremurile in care butona 16 ore pe zi Tetris.

"Am jucat cand aveam 25 de ani, am jucat Tetris, 16 ore pe zi, timp de trei zile. Si de atunci, gata", a conchis Nicusor Dan.