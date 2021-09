Nicușor Dan refuză ca primăria Sectorului 1 să preia parcurile Herăstrău și Cișmigiu: ”Clotilde Armand are mai multe probleme de rezolvat”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, respinge varianta preluării în administrare a Parcului "Regele Mihai I al României" şi a Parcului Cişmigiu de către Primăria Sectorului 1.



"Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său şi nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB", a precizat edilul general, conform unui comunicat PMB.

Consiliul Local Sector 1 a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) transmiterea în administrarea autorităţii locale a Parcului "Regele Mihai I al României", precum şi a Parcului Cişmigiu, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti, în vederea reabilitării şi modernizării lor.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi 'pentru' şi 6 abţineri.

În ceea ce priveşte Parcul "Regele Mihai I al României", în forma iniţială proiectul se referea doar la o parte din acesta, însă PSD a adus un amendament, care a fost adoptat, prin care este vizat întreg parcul.

Potrivit referatului de aprobare, preţul lucrărilor de amenajare şi intervenţie privind Parcul "Regele Mihai I al României" este estimat la circa 109 milioane de lei, iar referitor la Parcul Cişmigiu - la aproximativ 61,8 de milioane de lei.