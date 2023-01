Nicușor Dan, prima reacție în cazul femeii ucise de câini în Sectorul 6 din București, după șirul de atacuri la adresa sa: „Cine a greșit va plăti”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat duminică, 22 ianuarie, la mai bine de 24 de ore după ce o femeie a fost ucisă de câini în Sectorul 6 din București.

Edilul spune că a cerut Corpului de Control să prezinte un raport cu deficiențele fiecărei instituții, iar cine a greșit va plăti.

„Îmi pare rău că Ana Oros a murit ieri într-un mod atât de tragic.

Condoleanțe familiei și prietenilor săi.

Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comună a mai multor instituții, unele în subordinea PMB.

Refuz să intru însă în jocul incriminării și acuzațiilor politice.

Am cerut Corpului de Control al Primarului să prezinte un raport cu deficiențele fiecărei instituții, iar cine a greșit va plăti. Mai important, cu ce trebuie sa facă fiecare instituție pentru ca astfel de drame să nu se mai repete”, a transmis primarul Capitalei, Nicușor Dan.

PNL, la atac

Deputatul PNL Pavel Popescu a afirmat, după ce o femeie a fost omorâtă de câini în zona Lacul Morii, sâmbătă, că „politicienii slabi tind să se ascundă în birouri fugind de responsabilitate”, referindu-se la primarul Capitalei Nicuşor Dan. El a acuzat că astfel de incidente apar şi din cauza politicii „absolut cretine” a instituţiilor aflate în subordinea PMB. „Nicuşor, ieşi naibii odată din universul tău paralel, fă-ţi ordine în primărie şi condu! Dacă nu poţi, pleacă. Pleacă pentru că ne-am săturat să aşteptăm să vă treziţi tu şi echipa ta de pokemoni incompetenţi care negociază pe vieţile oamenilor”, i-a mai transmis liberalul edilului general.

„«Nu putem pune câinele mai presus de oameni». Gândurile mele se îndreaptă către familia îndurerată a doamnei Ana Oros Daraban. Dumnezeu să le mângâie sufletele şi să îi întărească! În astfel de cazuri, politicienii slabi tind să se ascundă în birouri fugind de responsabilitate. Îmi pare rău, nu am cum să nu pronunţ nume: Nicuşor Dan şi politica absolut cretină a instituţiilor aflate în subordinea sa. Vă invit să intraţi pe site-ul Autorităţii pentru supravegherea şi protecţia animalelor Bucureşti. În momentul în care administraţia locală transformă radical o instituţie din una de supraveghere într-un ONG de protecţie a animalelor, ajungem unde ajungem”, a scris Pavel Popescu, duminică pe Facebook.

Deputatul PNL a precizat că este iubitor de animale şi încurajează lumea să adopte câini, însă i se pare inconştienţă pură cum ASPA se plânge că a fost gonită de către poliţia locală de sector şi se spală pe mâini de tot incidentul petrecut sâmbătă în zona Lacul Morii din Sectorul 6.

„Să nu mă înţelegeţi greşit: iubesc animalele, sunt stăpân de câine şi vă încurajez să adoptaţi. Dar una-i una, alta-i alta: în momentul în care o AUTORITATE supremă din partea PMB se plânge că a fost gonită de poliţia locală de sector şi comunică pe nişte nenorocite de adrese spălâdu-se pe mâini, vorbim de inconştienţă pură. Politicile absolut cretine de intervenţie a unui primar care nu poate tăia nici iarba din parcuri, care transformă orice instituţie de intervenţie (ASPA are 100 de angajaţi pentru cei care nu ştiu) în ONG, care se ascunde mereu într-un birou atunci când apare o criză, ne vor îngropa la propriu, fix cum s-a întâmplat cu această doamnă din tragedia de ieri”, a mai spus Popescu.

„Nicuşor, ieşi naibii odată din universul tău paralel, fă-ţi ordine în primărie şi condu!”, i-a mai transmis liberalul lui Nicuşor Dan.

„Dacă nu poţi, pleacă. Pleacă pentru că ne-am săturat să aşteptăm să vă treziţi tu şi echipa ta de pokemoni incompetenţi care negociază pe vieţile oamenilor. Vă spun foarte clar: nu e un mesaj politic, astăzi nu este despre cărui partid politic îi aparţine primarul Bucureştiului. Este despre incompetenţa care omoară oameni şi laşitatea unora de a-şi asuma responsabilitatea acoperindu-se de adrese la fel de tâmpite ca politicile pe care le promovează”, a conchis Pavel Popescu.

Reacția lui Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că a demarat o anchetă internă la Poliţia Locală în urma tragediei de sâmbătă când o femeie a fost ucisă de câini în zona Lacul Morii şi a solicitat Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA.

''Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puţin acum, cu moartea tragică, în condiţii înfiorătoare, a Anei Oroş Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieşise la alergat. A participat şi la acţiunea de curăţenie, am igienizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde şi cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv... nu am cuvinte'', a scris Ciucu pe Facebook.

El a anunţat că a fost demarată deja o anchetă internă la Poliţia Locală.

''Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere! Nu am ieşit public până acum deoarece am aşteptat să văd poziţia primarului general, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete şi care este singurul care are instrumentele instituţionale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această aşteptare. În septembrie 2013, atunci când Ionuţ Anghel şi-a găsit sfârşitul în aceleaşi condiţii înfiorătoare, primarul general de atunci, Sorin Oprescu, şi-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA etc. Primarul de Sector nu apare în nicio discuţie publică. De aici aşteptarea mea. Nu mai am aşteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilităţilor în curtea altora sunt deja de notorietate'', afirmă Ciucu.

În opinia sa, politica ASPA este total greşită şi a dus la reapariţia câinilor pe străzi.

''În loc să adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de 'conştientizare'. Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condiţiile în care sunt ţinute animalele sunt proaste. Şi de aceea, resursele lor nu se duc la capturare, ci pe condiţii de cazare şi campanii de 'conştientizare' pe bani mulţi. Un fel de PR pe bani publici. Până la o analiză mai detaliată, se vede clar din bugetul lor că investesc în adăposturi şi alte servicii şi nu în capturare! De exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranchiliza animalele. Despre ce vorbim? Despre incompetenţă şi iresponsabilitate. Bucureştiul este enorm, resursele lor pentru capturare sunt inexistente! (...) Sunt singura instituţie înfiinţată pentru acest scop şi doar cu acest scop. Schimbul kafkian de adrese cu poliţiile locale, pentru ca poliţia să amendeze proprietarii de câini necipaţi nu rezolvă problema. Asta poate face şi poliţia animalelor şi poliţia locală a municipiului Bucureşti'', este de părere primarul.

Soluţia pe care o oferă Ciucu este planificarea de acţiuni de amploare de prindere a câinilor fără stăpân, coordonate de un comandament.

''ASPA ar fi trebuit să organizeze acţiuni de prindere, punctuale, cu dată şi oră, să ceară sprijinul nostru, al colegilor lor, poliţia locală din subordinea lui Nicuşor Dan (nu vorbeşte nimeni despre ei, dar ai aceleaşi competenţe legale) şi a poliţiei MAI. Dar cum să planifice aşa ceva dacă ei nu au unde să mai ducă animalele? Aşa că această instituţie doar mimează că lucrează şi că face ceva pentru misiunea pentru care a fost înfiinţată. (...) ASPA are o singura misiune şi un buget mare, distribuit prost. Poliţiile Locale au zeci de misiuni şi de servit sute de mii de cetăţeni'', arată primarul.

Acesta a mai precizat că a solicitat CGMB să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA.

''Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!! Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, de acum înainte mă voi ocupa personal de acest subiect. În paralel solicit Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA! Lucrurile nu vor rămâne aşa, eu voi reveni pe acest subiect în câteva zile cu o dare de seamă'', a conchis primarul.

O femeie care alerga sâmbătă dimineaţa în zona Lacul Morii a fost ucisă de câini.