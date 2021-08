Nicușor Dan preia interimar conducerea ALPAB și explică de ce parcurile din Capitală au ajuns într-o situație deplorabilă: „Au fost lucrări de mântuială”

Primarul Capitalei Nicușor Dan a anunțat joi, 26 august, că l-a schimbat din funcție pe directorul Administrației Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB) și că a preluat interimat această funcție până ce va face o evaluare. Edilul a explicat apoi motivele pentru care parcurile din București au ajuns într-o situație deplorabilă.

Joi dimineață, Nicușor Dan a făcut o inspecție inopinată în cadrul ALPAB, acolo unde mai apoi l-a schimbat din funcție pe directorul interimar al instituției. Până la o evaluare ulterioră, edilul a explicat că preia interimar conducerea ALPAB.

„Pentru moment director interimar al acestei instituții sunt eu și îmi asum responsabilitatea pentru ce se întâmplă”, a explicat Nicușor Dan. Edilul a explicat apoi că a anunțat încă de când s-a făcut bugetul ca nu sunt bani pentru investiția în parcuri, însă „în doi ani de acum, e o promisiune, parcurile vor arăta cum trebuie să arate”.

Primarul Capitalei a dezvăluit apoi că din cauza unei exclusivități a companiei de Parcuri, ALPAB nu a putut interveni pentru a întreține parcurile, deși avea oameni care puteau face asta. Totodată, Nicușor Dan spune că luni dimineață parcul Cișmigiu va fi curățat de aproximativ 40 de muncitori.

„Luni dimineață, 40 de oameni o sa vină în Cișmigiu. Am promisiunea că într-o săptămână parcul Cișmigiu o să arate așa cumt rebuie să arate un parc. Mai puțin partea de investiții, pentru că nu avem bani. (...) O să continuăm cu Herăstrău, cu parcul Carol”, a adăugat edilul.

Întrebat despre motivele pentru care parcurile din București au ajuns în situația actuală, Nicușor Dan a explicat că nu a funcționat colaborarea dintre ALPAB și compania de parcuri, care a făcut „lucrări de mântuială”.

„Au fost mai multe momente în care am intervenit crezând că situația se deblochează. Mai întâi a fost schimbată adunarea generală și consiliul de administrație al companiei de arbori. După aceea am avut o întâlnire cu toată lumea în care am stabilit un calendar, am avut acea rectificare, într-adevăr ne-am dat seama că e nevoie de mai mulți bani pentru parcuri. Nu a funcționat colaborarea între ALPAB și compania de parcuri. Compania a făcut lucrări de mântuială.

În Compania de Parcuri există un contract colectiv de muncă cu multe salarii compensatorii care fie că le dădeam de lucru fie că nu le dădeam de lucru, oamenii ăștia erau plătiți până în decembrie 2021. Așa că am ales să lucrăm cu ei până la sfârșitul anului”, a conchis Nicușor Dan.