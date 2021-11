Nicușor Dan a anunțat când ar putea veni primele facturi mărite la încălzire. „Faptul că mai avem 40-50 de milioane de lei în conturi nu înseamnă nimic”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a discutat în cadrul întâlnirii pe care a avut-o sâmbătă cu premierul Nicolae Ciucă despre subvenţia la gigacalorie, preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, situaţia legată de urbanism şi bugetul municipalităţii.

"Am discutat despre contribuţia statului la subvenţia pentru gigacalorie pentru Bucureşti, dar şi pentru celelalte oraşe care au sisteme centralizate de încălzire. Al doilea subiect este intenţia municipalităţii, de 15 ani, de a prelua ELCEN şi a unifica producţia, transportul şi distribuţia energiei termice", a declarat Nicuşor Dan, la finalul întrevederii pe care a avut-o cu şeful Executivului la Palatul Victoria.

El a adăugat că un al treilea subiect abordat a fost legat de "bugetul Primăriei Capitalei, în general" şi de "posibilitatea ca Primăria Capitalei să nu mai funcţioneze doar pe regim de avarie, cum funcţionează de ani de zile, să poată să facă acele mari investiţii de care are nevoie ".

"Şi, în fine, am deschis şi subiectul urbanismului pentru că, oricât de mult am reuşi noi să facem lucrări de infrastructură, în condiţiile în care oraşele se dezvoltă haotic şi nu există un control în ceea priveşte construirea, nu o să ajungem deloc prea departe şi avem o instituţie a statului, Inspectoratul de Stat în Construcţii, care nu funcţionează", a declarat Dan.

Primarul general a precizat că partea guvernamentală l-a asigurat că există o analiză pe tema fondurilor ce ar urma să fie alocate, care vizează toate cererile municipalităţilor.

"Răspunsul a fost că toată analiza vizează toate cererile municipalităţilor, care, după cum ştiţi, totalizează 3 miliarde de lei şi că ea o să fie făcută în contextul elaborării bugetului pe anul 2022, la care Guvernul a început să lucreze deja", a spus Nicuşor Dan.





„O să avem venituri de 4,4-4,5 miliarde lei”



El a precizat că atunci când a preluat mandatul de primar exista o datorie de 3 miliarde de lei.

„Când am preluat acest mandat, am preluat o datorie de 3 miliarde de lei. Avem un buget, o să vedem execuţia în funcţie de banii pe care o să-i primim în decembrie, o să avem nişte venituri totale de 4,4-4,5 miliarde de lei. Din aceşti bani am plătit cam 1 miliard datoriile acumulate de fosta administraţie, am mai rămas cu datorii, dar care spre deosebire de fosta administraţie am reuşit să le eşalonăm astfel încât să fim solvabili în piaţă. Faptul că la un moment dat avem 60 de milioane de lei în cont nu înseamnă nimic în condiţiile în care avem încă datorii. Totul este să ne uităm la cifrele macro şi să vedem că subvenţii care practic ar trebui să se dubleze anihilează orice şansă de dezvoltare”, a afirmat Nicuşor Dan.

Primarul general a recunoscut că la sfârşitul acestui an Primăria nu va mai avea niciun ban în cont.

„La sfârşitul anului 2021 noi nu o să mai avem niciun ban în cont. Vom plăti din ei subvenţia pentru termie, vom plăti din ei subvenţia pentru transportul public, vom plăti acele lucrări pe care avem să le plătim, o să plătim o parte din datoria de la Otokar de 165 de milioane care a rămas din fosta administraţie, o să plătim datorii făcute de companiile municipale. Fiţi siguri că avem o cheltuire judicioasă a banului public şi nu dăm bani pe prostii, pe concerte, pe târgur”, a precizat edilul.

Întrebat ce se va întâmpla dacă Ministerul Finanţelor nu îi va da banii solicitaţi, Nicuşor Dan a răspuns: La ministrul Finanţelor 3+4, adică datorie de 3 şi cu obligaţiile noastre de 4 e mai mic decât 4,5. Matematica, din păcate, e alta. Legat de chestiunea, cine acordă bani, bugetul pe anul 2022 este atributul Parlamentului şi sper să existe înţelepciune în Parlament astfel încât autorităţile locale care sunt în dificultate să poată să fie ajutate să treacă această iarnă. (…) Sunt foarte optimist că o primim un ajutor din partea statului aşa cum sunt foarte optimist că o să primească toate oraşele care au sisteme centralizate de încălzire”.

Nicuşor Dan a amai afirmat că bucureştenii vor plăti factura pe noiembrie la preţul de 164 de lei gigacaloria.

„Pentru locuitorii Capitalei mesajul este că în acest moment tariful pe care ei îl au de plătit pentru gigacalorie este 164 de lei. Eventual, şi eu mi-aş dori ca acest tarif să crească în mod echilibrat, acel tarif pe care eventual îl vom mări, va fi plătit peste 2 luni de la momentul la care vom da acea hotărâre de Consilul General. Pentru factura de noiembrie care va fi plătită în ianuarie, bucureştenii să ştie că vor plăti 164 de lei, pentru factura de decembrie pe care o vor plăti în februarie, dacă nu se întâmplă nimic în Consiliul General, vor plăti 164 de lei”, a declarat Primarul Capitalei.

El a explicat că problemele sistemului de încălzire centralizată au fost acumulate în ani.

„Problemele sistemului de încălzire centralizată s-au acumulat în ani, au fost ani întregi în care nu s-au plătit bani necesari, fosta administraţie a adus RADET-ul în faliment. Ce putem să facem este să intervenim de urgenţă în momentul în care se produc avarii şi din păcate se vor produce avarii. În momentul în care vom reuşi să avem pe de o parte o capacitate mai bună de răspuns. (...) Am reuşit să semnăm contractul de 300 de milioane de euro pentru a repara 12 kilometri şi o să vedeţi anul viitor un ritm mai mare de înlocuire a conductelor”, a conchis primarul Capitalei.