Nicușor Dan îl roagă pe Ciolacu să-l sune pe Câciu să achite datoriile Termoenergetica. „Concursul de metafore o să fie peste un an jumătate, în campania electorală”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, l-a rugat pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, să discute cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, astfel încât să fie identificată o soluţie în ce priveşte datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica faţă de Elcen.

Edilul general a precizat că a existat o discuţie miercuri, 9 noiembrie, pe această temă, cu reprezentanţii Guvernului, dar că nu a participat nimeni din partea ministrului de Finanţe.

"Concursul de metafore o să fie peste un an jumătate, în campania electorală. Eu îl rog pe domnul Ciolacu să dea telefon la domnul Câciu, ministrul de Finanţe, astfel încât să rezolvăm problema cu datoria restantă pentru Termoenergetica, pentru că de rezolvarea situaţiei financiare a Termoenergeticii, de ieşirea Elcen din insolvenţă depind toate investiţiile viitoare pe care trebuie să le facem în producţie şi distribuţie transport de agent termic", a arătat el, în cadrul unei declaraţii de presă.

Edilul general a menţionat că nu vrea să ia în calcul scenariul intrării în insolvenţă al companiei Termoenergetica, în cazul în care aceasta nu va primi banii necesari.

"Vreau să nu vorbim de scenariul acesta. Eu cred că până la urmă suntem oameni responsabili. (...) Vreau să nu vorbim de scenariul acesta şi să rezolvăm la nivel politic şi administrativ problema întregului lanţ: Primărie-Termoenergetica-Elcen-Romgaz", a spus el.

Nicuşor Dan a menţionat că miercuri a avut loc o discuţie între reprezentanţi ai PMB, ai premierului, ai ministrului Dezvoltării şi ai ministrului Energiei, dar că nu a fost prezent nimeni din partea ministrului Finanţelor.

"A lipsit, cum s-a mai întâmplat, reprezentantul ministrului Finanţelor. Toţi oamenii cu care am vorbit caută soluţii pentru problema asta (a datoriei pe care o are Termoenergetica - n.r.)", a mai precizat el.

Nicuşor Dan a adăugat că sistemul de termoficare din Capitală acoperă 550.000 de apartamente, la fel cât au toate celelalte unităţi teritorial-administrative din România la un loc. Însă, în timp ce pentru Bucureşti ajutorul de la Guvern a fost de 15 milioane de lei, pentru celelate UAT-uri a fost de 800 de milioane.

"Nu cerem mai mult decât s-a dat celorlalte localităţi din România. Noi, Bucureştiul, avem apartamente în sistem centralizat câte au toate celelalte localităţi împreună. Pentru ele s-au dat 800 de milioane, pentru noi s-au dat 15-20 de milioane. Dacă Guvernul nu are bani, am cerut încă de acum un an să ni se mărească plafonul de îndatorare, astfel încât să ne împrumutăm de banii aceştia de pe piaţă", a precizat edilul general.

El a menţionat că Primăria are nevoie de 600 de milioane de lei pentru a achita o datorie pe care Termoenergetica o are către Elcen, iar Elcen către Romgaz.

"Termoenergetica facturează cu un preţ pe care i-l stabileşte ANRE. Acest preţ se calculează pe baza unui bilanţ energetic făcut cu doi ani în urmă - în cazul ăsta, este ritmul administrativ, nu e nimeni de vină. Şi pe preţul care este facturat de către Termoenergetica noi suntem la zi. Adică am plătit în anul acesta 1,4 miliarde de lei - dublu faţă de cât se plătea acum doi ani. Deci suntem la zi. Însă, pe această diferenţă de preţ sunt 120 de milioane de lei din 2020; 240 de milioane din 2021 şi aproximativ 300 de milioane din 2022. Împreună fac 600 de de milioane. Aceşti 600 de milioane se duc mai departe într-o datorie pe care Termoenergetica o are către Elcen, iar Elcen la rândul lui către Romgaz", a explicat el.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a îndemnat-o miercuri pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, să împrumute Primăria Generală, care are nevoie de 600 de milioane de lei pentru termoficare.

"Nu sunt membru al Guvernului, când voi fi membru al Guvernului... Nu am fost întrebat de către domnul prim-ministru această speţă. Dar eu ştiu că domnul primar general al Capitalei a rezolvat toate problemele. Eu îi urez succes în continuare. Îmi pare rău pentru bucureşteni. A picat asemenea năpastă pe capul lor: să îl aibă pe Nicuşor Dan primar general al Capitalei. Nu ştiu excedentul Primăriei Generale. Ştiu la Sectorul 1, am fost mai atent: un excedent extraordinar. Să îl împrumute pe domnul Nicuşor Dan doamna Clotilde", a spus Marcel Ciolacu la o conferinţă de presă.

Precizările au fost făcute după ce primarul general, Nicuşor Dan, a făcut apel la Guvern să sprijine Capitala pentru "a putea trece cu bine de această iarnă". Edilul general a menţionat că PMB achită toate facturile către Termoenergetica, dar că are nevoie de ajutor pentru a plăti o datorie de aproximativ 600 de milioane de lei, acumulată în ultimii trei ani, reprezentând diferenţele între preţul real şi tariful stabilit de ANRE.