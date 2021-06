Primarul Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat marti, 29 iunie, ca, prin organizarea prilejuita de Campionatul European de Fotbal, Capitala a dovedit ca poate sa organizeze evenimente de mare anvergura.

"Este o mandrie pentru Bucuresti, este o mandrie pentru Municipalitate ca am reusit sa fim la standardele unei competitii de acest nivel, urmarita probabil de peste un miliard de persoane, la nivel global. Bucurestiul, prin Arena pe care Municipalitatea o gestioneaza, a dovedit ca poate sa organizeze evenimente de mare anvergura si sunt foarte optimist ca o sa avem in viitor astfel de evenimente pe Arena Nationala", a spus Dan, cu ocazia sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Ads





"Bucurestiul nu e doar Micul Paris"

Primarul general al Capitalei a comentat si materialul aparut in L'Equipe, acolo unde jurnalistul Hugo Delom a spus, printre altele, ca Bucurestiul este departe de a fi "Micul Paris".

Bucurestiul, suprapunere de cinci etape arhitecturale

"Am vazut, am vazut (n.r. materialul din L'Equipe despre Bucuresti). Dupa cum stiti, am avut o vizita a viceprimarului din Paris, care s-a plimbat pe strazile din Bucuresti, si a gasit mai mult din "Micul Paris" decat au gasit jurnalistii de la L'Equipe, scrie Hotnews.ro.

De fapt, Bucurestiul nu e doar "Micul Paris", ci e o suprapunere de cinci etape arhitecturale, iar copia Parisului e doar una dintre ele" - Nicusor Dan, la finalul partidei dintre Franta si Elvetia.

Luni seara, campioana mondiala Franta a fost eliminata de Elvetia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in optimile de finala ale EURO 2020 la fotbal, intr-un meci in care scorul a fost 3-3 (1-0) dupa prelungiri.