Liberalii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de relația cu primarul Bucureștiului Nicușor Dan. Surse politice susțin, pe de altă parte, că ar există o criză de leadership la nivelul administrației Capitalei.

Potrivit unor surse din conducerea PNL, Nicușor Dan a cerut premierului Nicolae Ciucă o creștere a pragului de îndatorare a Capitalei pentru a putea îndeplini mai multe proiecte. Premierul ar fi fost de acord și i-a transmis edilului că-i va îndeplini cerința odată ce va veni cu proiecte concrete care să justifice îndatorarea. Cu toate astea, din februarie până acum, Nicușor Dan nu s-a ma mai prezentat în fața lui Ciucă.

În provința alegerilor pentru București din 2024, liberalii sunt rezervați cu privire la a merge din nou pe mâna lui Nicușor Dan. Surse din conducerea PNL au dezvăluit pentru Ziare.com că se ia în considerare un alt candidat. Totodată, singura șansă prin care Nicușor Dan ar putea redeveni candidatul PNL este dacă scorul electoral al acestuia este egal sau mai mare decât cel al partidului.

Conform surselor citate, liberalii se pregătesc să realizeze sondaje la nivel național pentru fiecare regiune și municipiu în toamnă. Tot atunci va fi evaluat și Nicușor Dan și se va decide dacă partidul îl susține pentru un nou mandat sau nu. În ce privesc listele comune cu PSD la parlamentare, aceleași surse din conducere afirmă că șansa este foarte mică pentru ca acest lucru să se întâmple, dar nu este exclusă.

Nicușor Dan: Sunt mulțumit de ce am făcut până acum

De cealaltă parte, Nicușor Dan se plânge de lipsa banilor și dă vina pe moștenirea lăsată de către fostul edil Gabriela Firea.

„După care trebuie să faci studiile de fundamentare ca să poţi să cheltuieşti banul public şi după aceea trebuie să găseşti şi finanţarea, în cazul nostru europeană, pe un apel de proiecte care nu s-a deschis. În momentul în care se va deschide apelul de proiecte o să avem banii să facem linia de tramvai, dar realitatea e, dacă nu ai acces la aceste informaţii, că linia de tramvai este la fel cum am preluat de la Gabriela Firea. Asta este, în opinia mea, chestiunea”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la B1TV.

Nicușor Dan a adăugat apoi că este mulțumit de activitatea sa.

"Eu sunt mulţumit de ceea ce am făcut până acum, bineînţeles că am nişte reproşuri să îmi fac, dar în ansamblu sunt mulţumit că ne-am dus în punctele dureroase. Trăim într-un oraş care a fost neglijat ani de zile şi am mai spus, când ai un bolnav în comă, mai întâi te duci la organele vitale şi nu să îl bărbiereşti sau să îi dai o imagine comercială”, a adăugat Nicuşor Dan.

Criticat în spațiul public

Nicușor Dan a fost criticat în spațiul public de mai mulți liberali cu greutate. Unul dintre ei, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, a afirmat la începutul săptămânii că avea așteptări mai mari de la primarul Capitalei și că acesta nu și-a îndeplinit promisiunile.

„Aveam aşteptări mai mari de la Nicuşor Dan. Ar trebui să se focuseze. Din păcate, a pierdut startul şi să radă complet toate direcţiile, dar a schimbat doar două persoane faţă de administraţia Firea. A greşit pentru că nu a produs o revoluţie totală aşa cum le-a promis bucureştenilor”, a afirmat Rareș Bogdan.

Critici au venit și din partea președintelui PNL București Ciprian Ciucu, care a afirmat într-un interviu de la finalul anului trecut că Nicușor Dan a cultivat o stare de tensiune și că nu încearcă să organizeze întâlniri cu edilii de sector.

"Avem multe probleme pe care le-am putea rezolva împreună, dacă ar exista măcar o întâlnire pe lună, nu mai zic de două. Deci această obligație legală nu se întâmplă, ca să fie foarte clar. (...) Toți consilierii generali, inclusiv cei ai PNL și cei ai USR sunt într-o stare permanentă de tensiune în relația cu Nicușor Dan, tot timpul sunt nemulțumiți, îi văd, îi simt. Îi tratează ca pe niște oameni care sunt acolo doar ca să ridice mâna când vrea el”, a afirmat Ciprian Ciucu.

În același interviu, edilul sectorului 6 îi mai reproșează lui Nicușor Dan că este atent doar cu apropiații fostului președinte PNL Ludovic Orban, mulți dintre care i-a angajat în PMB.

„Nicușor Dan a fost foarte atent cu PNL-ul lui Ludovic Orban. Foarte mulți oameni de lângă Ludovic Orban sunt în PMB. Noi nu i-am cerut, eu, personal, să aducă oameni din afară și să-i angajeze, așa cum i-a angajat și încă mai angajează din zona lui Ludovic Orban (...). Văd doar o inabilitate politică de a purta un dialog și cu președintele PNL București, care te susține pe tine în CGMB și cu președintele USR PLUS București, care te susține pe tine în CGMB. Acest dialog nu există în acest moment și vă dau cuvântul meu de onoare, nu este vina mea”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.