Haos juridic la primăria Capitalei: peste 5.000 de litigii, dosare cu mize de milioane de euro. Cazul chiriilor mult sub prețul pieței în Herăstrău și Satul Francez

La finalul primelor zece luni de la mandatul său ca primar general, Nicușor Dan a vorbit marți, 31 august, despre haosul juridic pe care l-a descoperit la preluarea primăriei, care cuprinde peste 5.000 de litigii, dintre care o parte împotriva unor jurnaliști, întocmite de vechea administrație.

Potrivit lui Nicușor Dan, atunci când a preluat primăria, a găsit 5.000 de litigii, precum și dosare cu mize de milioane de euro.

„Am găsit jale în domeniul juridic. Am găsit o instituție cu 5.000 de litigii. O instituție care avea contracte cu firme de avocatură, specializate pe anumite domenii, dar pe care nu le mai plătise de doi ani. Vă închipuiți ca cineva să aibă un litigiu de 900 de milioane de euro și să nu-i plătească doi ani? E posibil așa ceva?

Am găsit dosare cu mize de milioane de euro care nu erau atribuite caselor de avocatură specializate, petrnu că primăriei îi era rușine că nu-i plătise de doi ani. Am reușit să recâștigăm încrederea acestor firme de avocatură”, a explicat primarul Capitalei.

Edilul a adăugat apoi că există suspiciuni cum că unele contracte de închiriere din Herăstrău și Satul Francez sunt mult sub prețul pieței și că municipalitatea pierde bani. Totodată, Nicușor Dan a vorbit și despre absurdul situației în care primăria generală este cea care plătește subvenția pentru transportul public, însă amenzile călătorilor prinși fără bilet se duc către primăriile de sector.

„Vom analiza contractele de închiriere din Herăstrău și Satul Francez. Acolo sunt sume uriașe pe care municipalitatea le pierde închiriind mult sub prețul pieței. Am alocat unei firme de avocatură litigiile cu gropile de gunoi care au mize de sute de milioane de lei. Ultimul exemplu pe care vi-l dau, am alocat analiza și propunerea de modificare a Codului fiscal în ce privește împărțirea amenzilor între Primăria Generală și primăriile de sector. Primăria Capitalei plătește 1 miliard de lei pe an subvenție pe transportul public. Dacă un călător e prins fără bilet, amenda o plătește la primăria de sector.

Primăria s-a obligat să plătească lucrări, nu a plătit, de acolo vin multe litigii. Alte vin din lucrări care s-au prelungit la nesfârșit. Sunt de asemenea litigii inutile la care am renunțat. Vă aduc aminte de litigiile de 100.000 de euro la adresa jurnaliștilor a vechii administrații”, a mai relatat Nicușor Dan.

„Primăria era într-un faliment pe care nu-l declarase.

Anterior, edilul a explicat că atunci când a preluat primăria, aceasta avea o datorie de o mie de ori mai mare față de câți bani avea în conturi.

„Trei milioane de lei în conturile primăriei. Ce datorie avem? Trei miliarde de lei. Noi aveam de dat de o mie de ori mai mulți bani decât aveam în cont. Toate datoriile erau curente. Toți puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Primăria era de fapt într-un faliment pe care nu-l declarase. Conturile erau blocate, creditele pentru investiții erau blocate. Cunoaștem cu toții autobuzele Otokar. Datoria pentru ele era de 165 milioane de lei. Unde suntem azi? Avem o situație financiară stabilă. Nu avem conturile blocate, am deblocat creditele pentru investiții, și lucrul cel mai important, că suntem credibili pe piață”, a adăugat primarul.

