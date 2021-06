Bucurestiul, de la Firea la Nicusor Dan: ce s-a ales de promisiunile din campania electorala

In septembrie 2020, Gabriela Firea pierdea alegerile locale, iar Primaria Bucurestiului era preluata de Nicusor Dan, candidat independent sustinut de PNL si USRPLUS.

Venirea lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei era privita cu mult entuziasm de o mare parte a bucurestenilor, mai ales in conditiile in care actualul edil al Capitalei promitea ca rezolva probleme esentiale precum traficul sau apa calda.

Ce s-a promis si ce s-a facut

Nicusor Dan promitea inainte de preluarea mandatului ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura. Ce-i drept, acesta anunta ca, pana in primavara, vor fi sute de avarii in reteaua de distributie. "Toata lumea va avea caldura si apa calda, dar o sa avem cateva sute de avarii pe care, promisiunea este ca in modul cel mai transparent, o sa le rezolvam in cel mai scurt timp posibil. Asta este miza pentru aceste urmatoare saptamani, bineinteles, incepand din primavara, cand vremea o va permite. Intre timp, o sa luam bani europeni si o sa incepem sa facem treaba serioasa de inlocuire a retelei", spunea Nicusor Dan.

Intre timp, insa, sute de blocuri din Capitala ramaneau cu zilele fara caldura, iar cu apa calda inca sunt probleme in multe zone din Bucuresti. Cel mai recent caz a fost semnalat in luna aprilie, cand sute de blocuri din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei au ramas fara apa calda si caldura, in urma unei avarii la CET Sud. De asemenea, tot in acea perioada au fost semnalate probleme si la cateva blocuri din sectorele 4, 5 si 6. Si astazi, putem observa cum zeci de avarii sunt anuntate zilnic pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A.

Edilul Nicusor Dan promitea, printre altele, si ca va rezolva problema traficului din Bucuresti. Acesta spunea ca va crea benzi unice pe marile bulevarde pentru transportul public si va reconfigura trasee de transport pentru a acoperi cererea bucurestenilor la orele de varf, va lansa aplicatii mobile care sa ghideze bucurestenii in alegerea traseului de transport in comun si sa estimeze durata calatoriilor si va realiza un sistem de semafoare, conectate la un server, care iau decizii in timp real in functie de fluxurile din intersectii, micsorand la maxim timpii de asteptare in trafic si dand prioritate transportului in comun.

Ads

Mai mult, edilul se lauda ca romanul care a revolutionat traficul din New York a veni cu solutii pentru Bucuresti.

"Sunt in permanenta in cautarea celor mai bune solutii pentru a moderniza Bucurestiul, asa cum v-am promis. Pentru trafic, pe langa consultantii din echipa mea, am decis sa aduc langa mine un expert, renumitul profesor Michael Horodniceanu, un american de origine romana, fost Traffic Commisioner al New York-ului intre 1986-1990 si presedinte al MTA Capital Construction intre 2008-2017, un om care si-a pus amprenta asupra traficului din metropola americana.

Dupa o discutie preliminara despre modalitatile de colaborare, am agreat cu domnul Horodniceanu ca domnia sa sa devina consilier personal al Primarului General, pentru infrastructura si transport.

Ads

Imediat dupa alegeri, vom incepe sa lucram impreuna pentru Capitala, pentru un trafic demn de secolul 21", spunea Nicusor Dan.

Nimic, insa, nu s-a schimbat in privinta traficului, de cand Nicusor Dan a venit la Primaria Capitalei. In cele mai multe zone din Capitala, odata cu revenirea tuturor elevilor la scoala cu prezenta fizica, se circula in coloana. Primarul recunostea la inceputul lunii ca orasul "este sufocat de masini" parcate pe trotuar si pe prima banda si propunea ca pretul parcarii sa creasca. "E o chestiune care trebuie spusa si trebuie asumata - trebuie sa crestem pretul parcarii. Este absolut necesar, pentru a realiza acel echilibru in mobilitatea din oras", spunea Nicusor Dan. Nimic, insa, despre solutiile promise prin atragerea in echipa sa a expertului Michael Horodniceanu.

Ads

Totodata, Nicusor Dan promitea in campania electorala ca va construi sau amenaja, in colaborare cu primariile de sector, cel putin 30 de crese si gradinite. Pana in prezent, edilul nu a prezentat niciun proiect in acest sens. Ba mai mult, ideea de a construi gradinite sau scoli a disparut din discursul noului primar.

Nu in ultimul rand, Nicusor Dan sustinea ca va introduce un program eficient de spalare periodica a strazilor si va verifica respectarea de catre gropile de gunoi din proximitatea Capitalei a reglementarilor in privinta captarii gazelor si limitarea emanatiilor de dioxid de sulf. Intre timp, bucurestenii se confrunta cu o invazie de sobolani. Zilele trecute, dupa ce s-a viralizat o fotografie cu doi sobolani care se infruptau dintr-un covrig intr-un Mega Image din Sectorul 1, la cateva ore distanta sobolanii au ros cablurile unor semafoare, fapt care a condus la ingreunarea traficului rutier.

Ads

9 luni au trecut de cand primarul Nicusor Dan promitea rezolvarea unor probleme semnalate de o mare parte a bucurestenilor nemultumiti de mandatul Gabrielei Firea. Astfel, edilului i-au mai ramas 3 ani si 3 luni sa rezolve ce a promis, inclusiv problemele aparute intre timp, pana cand se va prezenta in fata cetatenilor pentru a cere un nou mandat. Ori, istoria recenta ne arata ca, atunci cand vine vorba de administratiile locale, romanii nu ezita sa taxeze promisiuni neonorate.