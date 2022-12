Nicușor Dan, copleșit de problemele administrative ale Capitalei: ”Nu am timp de politică”

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a afirmat duminică seara, 11 decembrie, că problemele administrative ale Bucureştiului sunt aşa de mari încât nu are timp de politică. Dar consideră că în Capitală este un electorat majoritar de dreapta care nu doreşte un primar şi un Consiliu General dominat de PSD.

„Noi am candidat împreună în 2020 împreună PNL, USR şi candidatul independent Nicuşor Dan au candidat la primărie cu un program. Ne vor judeca bucureştenii în 2024 ce am făcut fiecare din acest program. Eu am încercat şi cred că în bună măsură am reuşit ca tot ce ţine de mine în funcţionarea acestei coaliţii pentru Bucureşti să meargă.

Şi în momentul de faţă merge în sensul că această coaliţie funcţionează la Bucureşti, imediat după alegeri s-a adăugat PMP-ul cu care am o relaţie foarte bună. Am avut cincizeci de şedinţe de Consiliu General, toate au funcţionat, următoarea este mâine la ora 12. Sunt proiecte propuse de mine, sunt proiecte propuse de viceprimarul de la USR, proiectul propuse de viceprimarul de la PNL. Funcţionează”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică la postul B1 TV.

El a fost întrebat dacă în următorii doi va intra ori în USR, ori în PNL, partidele care l-au susţinut în 2020.

„Problemele administrative ale acestui oraş sunt aşa de mari încât nu am timp de politică. Cred că fiecare dintre noi am avut un ciclu norocos într-o oarecare măsură că nu au fost alegeri în aceşti patru ani şi cred că fiecare dintre noi un an şi jumătate de acum încolo trebuie să ne ocupăm mai mult de administrativ şi mai puţin de politic. Politic în campania electorală”, a explicat Nicuşor Dan.

Acesta a menţionat că în Bucureşti este un electorat majoritar de dreapta, care nu doreşte un primar PSD.

„Lucrurile nu s-au schimbat din 2020 şi până acum. Ce aveam în 2020? Aveam o guvernare locală absolut dezastruoasă a PSD-ului şi a doamnei Firea, cu conturile primăriei blocate, cu primăria practic în faliment, cu falimentului RADET-ului şi atunci a fost o decizie politică, grea pentru fiecare din aceste două partide, atât pentru USR Plus cum era atunci cât şi pentru PNL de a colabora şi a veni cu candidat comun de dreapta împotriva guvernării locale PSD.

Cred că a fost decizia corectă. Eu cred că nu s-au schimbat foarte mult de atunci în ceea ce priveşte opţiunea publicului de dreapta. Eu cred că este un public majoritar de dreapta în Bucureşti care nu vrea un primar şi un consiliu dominat de PSD”, a mai transmis edilul general.