Niculina Stoican, trădată în dragoste. Cântareața a fost înselată de soț. Amanta a sunat-o și i-a spus totul

Nu a fost numai lapte și miere în viață pentru Niculina Stoican.

Cântăreața a trecut prin clipe grele alături de Vasile Stănescu, soțul său.

Solista de muzică populară a dezvăluit un moment delicat din relația cu partenerul său.

"N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.

Ads

Am primit telefoane: Știi, soțul tău mă iubești. I-am spus: Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu", a spus Niculina Stoican, la Antena Stars.

Solista de muzică populară și Vasile Stănescu sunt căsătoriți de 30 de ani. Cei doi au împreună un băiat.