Foștii mari fotbaliști ai naționalei l-au luat la întrebări pe Stanciu. Ce spune jucătorul despre un posibil transfer în Germania

Mijlocaşul Nicuşor Stanciu a trebuit să răspundă întrebărilor puse de şapte foşti jucători români din Bundesliga, înaintea meciului de vineri, cu Germania. El afla doar după ce răspundea numele celui care a pus întrebarea, prin intermediul FRF TV.



Ovidiu Burcă: Ce aspect al jocului ţi-ai îmbunătăţit cel mai mult de când ai plecat din România şi care a fost lucrul care te-a suprins cel mai tare când ai plecat din România, fotbalistic, dar nu numai?

"Cred că mi-am îmbunătăţit foarte mult condiţia fizică, iar ca aspect al jocului, faza defensivă foarte mult. Ritmul m-a impresionat cel mai mult după plecarea de la Steaua la Anderlecht. Ritmul jocului, chiar dacă eram foarte bine pregătit şi aveam doi ani în care făcea pregătire cu Tomy (n.r. - Thomas Neubert), intensitatea jocului de acolo era mult mai mare şi cred că asta m-a surprins puţin.

Dorinel Munteanu: De ce nu faci pasul să joci într-un campionat ca al Germaniei?

"Nu am avut această şansă, deocamdată. Sper ca în viitor să ajung pentru că campionatul din Cehia este foarte urmărit de cei din Bundesliga, sunt jucători cehi care joacă acolo şi sunt titulari şi o fac foarte bine. Şi în grupele Champions League am dat peste Dortmund, anul acesta jucăm cu Union Berlin. Mi-aş dori pe viitor să joc acolo, dar până acum nu regret nicio decizie pe care am luat-o în cariera mea privind transferurile.

Jean Vlădoiu: Care este poziţia din teren pe care crezi că dai cel mai bun randament?

S-au schimbat multe în ultimii ani, şi de când am ajuns la Slavia. Am jucat şi mai defensiv şi mai ofensiv, încerc să fac ceea ce-mi cere antrenorul acolo. Nu aş vrea să intru în detalii, pentru că s-a vorbit foarte mult despre ce poziţie am jucat aici, la echipa naţională.

La echipa de club, când jucăm împotriva uneie chipe care face un presing foarte avansat, nouă antrenorul ne cere tuturor celor trei mijlocaşi să coborâm la 20 de metri de poarta noastră, pentru că începem construcţia de la poartar şi, practic, asta facem tot jocul, ca să încercăm să ieşim din presingul lor.

Acolo am o poziţie jaosă, pentru că îmi cere mereu să cobor foarte mult, să iau mingea şi să distribui pase. Nu cred că acum, în momentul de faţă, pot să spun că mi se potriveşte mai mult o anumită poziţie. Joc şi inter, am jucat şi mijlocaş central, mai puţin defensiv. Nu am o problemă cu oricare dintre poziţii.

Alexandru Maxim: Spune-ne un lucru pe care l-ai învăţat de la fiecare dintre antrenorii cu care ai lucrat la naţională, Iordănescu, Daum, Contra şi Rădoi?

De la fiecare ai câte ceva de învţat. În primul rând, domnului Iordănescu îi mulţumesc pentru că el m-a adus la echipa naţională şi sub comanda dânsului am debutat şi am avut ocazia să particip la un campionat european. Dânsul are o experienţă foarte, foarte mare, îmi pare rău că nu am apucat să lucrez mai mult cu dânsul, am învăţat foarte multe de la el.

Nu aş putea să zic un lucru anume, pentru că au fost mai multe. Cu domnul Daum, la fel... Nu vorbeam aşa de mult, îmi dădea o libertate în teren, imi spunea să mă mişc în multe zone ale terenului, să am o libertate, să încerc să stau cât mai mult în spatele mijlocaşilor defensivi ai echipei adverse. Cu domnul Contra am învăţat să am o agresivitate mult mai mare în teren, pentru că cerea lucrul acesta, să fii cât mai agresiv în dueluri, să ai intensitate, iar de la Mister, la fel.

Am învăţat enorm de multe încă din perioada în care am lucrat la Steaua cu el. Chiar atunci a venit dânsul, cred că am avut cea mai bună perioadă a mea la Steaua, chiar dacă nu am reuşit să câştigăm campionatul. Şi, la fel, dânsul dă o libertate foarte mare în teren, să te exprimi, ne-a ajută enorm de mult. Ceea ce ne zice tuturor este să ne bucurăm de fotbal şi să jucăm fără presiune pentru că la fel făceam asta când eram mici şi nu câştigam nimic din fotbal, mergeam şi jucam fotbal de plăcere şi ne ieşea totul. La fel ne cere şi acum şi cred că asta ne ajută pe toţi.

Sergiu Radu: Dacă ar fi să faci un Top 3 al celor mai buni jucători cu care ai evoluat, care ar fi aceştia?

Probabil, pe Alex Maxim îl pun al patrulea. Cred că primul ar fi Luci Sânmărtean, pe primul loc, pe locul 2 l-aş pune pe Tielemans de la Anderlecht, am jucat împreună, iar pe locul 3 şi 4 aş pune doi, foştii mei colegi care acum joacă la West Ham de la Slavia Praga, pe Soucek şi pe Coufal.

Ionel Ganea: De ce reuşeşti mai des să faci diferenţa la echipa de club decât la echipa naţională?

Evoluţiile la echipa naţională oscilează petnru fiecare jucător pentru că se schimbă foarte mult jucătorii, nu ştii dacă vei fi constant la lot. Şi selecţionerul are decizi grele de făcut pentru că dacă nu eşti într-o formă bună la echipa de club, nu eşti convocat.

Sunt mereu jucători noi aici, mereu trebuie să închegăm relaţii de joc şi e foarte diferit de ceea ce se întâmplă la club, dar cred eu că în ultimul an sau anul acesta după sezonul reuşit pe care l-am avut la echipa de club şi cu parcursul în Europa League şi cu trofeele câştigate cred că am făcut jocuri bune şi la echipa naţională şi sper să continui să fac le fel.

Vlad Munteanu: Eu cred că vei evolua şi tu în Bundesliga, de aceea te rog să descri într-un singur cuvânt fiecare dintre următoarele competiţii: primul eşalon din România, din Cehia şi din Germania.

Primul eşalon din România, OK, Cehia, bun, Bundesliga, top.

Meciul Germania - România va avea loc, vineri, de la ora 21.45, la Hamburg, în etapa a VII-a a Grupei J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022.