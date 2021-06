Grupul consilierilor locali ai USRPLUS cere PNL Timisoara "sa se delimiteze fara echivoc de insultele adresate unor intelectuali publici reputati de catre fostul primar Nicolae Robu, membru al partidului".

Reactia USRPLUS vine dupa ce, intr-un comentariu pe pagina sa de Facebook, fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, i-a numit pe profesorii universitari Marcel Tolcea, Vasile Popovici si Daniel Vighi "nulitati si lichele ahtiate dupa bani".

"Daniel Vighi, Vasile Popovici, Marcel Tolcea si Corina Suteu au facut cunoscuta cultura Timisoarei, respectiv a Romaniei, in lume si au fost, dintotdeauna, repere de verticalitate morala si de claritate a principiilor democratice, impreuna cu multi alti scriitori, eseisti, profesori si artisti.

Primii trei au contribuit la crearea, in Timisoara, a unui spatiu de dezbatere viu, sunt profund atasati valorilor Revolutiei si orasului, de libertate, progres si multiculturalitate. Iar Corina Suteu, fost ministru al Culturii, cea care a demarat procedura de inscriere a sitului Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, este unul dintre cei mai performanti manageri culturali ai Romaniei si suntem mandri ca e o sustinatoare a Timisoarei Capitala Culturala.

Modul in care acestia sunt defaimati de fostul primar al Timisoarei este sub demnitatea acestui oras care-si cunoaste si drumul si valorile.

PNL Timisoara are datoria sa se disocieze public de discursul josnic, sub normele unei comunitati civilizate, al fostului primar si sa-l excluda din partid", a transmis USRPLUS, intr-un comunicat de presa.

Ads

Robu regreta afirmatiile, dar nu le retrage

Intr-o reactie de pe pagina sa de Facebook, fostul primar al Timisoarei arata ca afirmatia referitoare la cei trei universitari "nu vizeaza latura lor profesionala, ci este aprecierea mea personala de-acum asupra lor, sub aspect pur caracterologic, ca fost relativ apropiat al lor!".

"Eu am taria sa recunosc ca era mai elegant din partea mea sa nu exprim public concluziile triste referitoare la cei trei -da, sunt concluzii foarte triste!-. Dar... oameni suntem", a mai scris Robu.

Fostul primar a explicat si ce l-a determinat sa fie atat de vehement. A descoperit in arhiva telefonului un mesaj in care profesorul universitar Vasile Popovici ii spunea: "Inca nu s-a terminat, Nicu, urmeaza partea a doua si a treia. Ne vei ruga sa incetez".

Ads

"Dand, intamplator, peste acel sms de amenintare, pe care l-am primit dupa miezul noptii din partea d-lui Vasile Popovici -om care pana nu cu mult inainte de a mi-l trimite, poza mieros in super prieten, adresandu-mi-se cu "Draga Nicu", "Te sarut" etc.-, m-am incarcat negativ excesiv si am rabufnit!", s-a justificat Nicolae Robu.