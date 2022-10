Nicolae Dică a răbufnit în relația cu Gigi Becali: ”Ce să mi se comande?” Întrebarea care l-a supărat pe antrenor

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a prefațat meciul de joi cu Silkeborg, din Danemarca, în grupele Conference League, fiind extrem de deranjat de faptul că jurnaliștii i-au pus la îndoială decizia de a menaja mai mulți titulari.

În special la presiunea patronului Becali, au fost lăsați acasă șapte fotbaliști de bază (Compagno, Florinel Coman, Cordea, Tamm, Edjouma, Olaru și Radunovic), însă Dică susține că aceasta a fost opțiunea sa tactică, în colaborare cu ceilalți conducători din club.

„Ce să mi se comande? Am spus în momentul în care am venit la echipă că-mi doresc ca jucătorii să joace din 3 în 3 zile. Am făcut asta, am văzut că nu e ok. Jucătorii au nevoie de odihnă și de asta am decis ca acești jucători să rămână acasă. E decizia mea, eu am decis așa.

Bineînțeles că e o strategie. E clar că nu sunt singurul care decide la un club, mă consult cu MM, cu patronul, cu staff-ul tehnic, dar îmi spun părerile și ceea ce îmi doresc să fac, iar asta se întâmplă oriunde în lume, la orice firmă, nu ia o singură persoană decizia”, a declarat Dică.