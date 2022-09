Nicolae Dică, înaintea derby-ului Craiova - FCSB: ”Eu de când am venit fac calcule”

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că atât echipa sa cât şi adversara de duminică, Universitatea Craiova, nu au avut startul de sezon pe care şi l-ar fi dorit, arătându-se însă încrezător că va reuşi să prindă un loc de play-off până la finalul sezonului regular al Superligii.

"Întâlnim un adversar foarte bun care îşi doreşte să câştige campionatul, cu un antrenor nou, cu o schimbare de sistem, o echipă ofensivă bine organizată defensiv, se văd nişte lucruri de când a venit Mirel Rădoi acolo. Ne aşteaptă o partidă foarte grea. E clar că fiecare dintre noi, şi eu şi Mirel ne dorim să câştigăm, vom vedea mâine seară ce se va întâmpla.

Este clar că ambele echipe nu au începutul de campionat pe care ni l-am dori, dar noi am obţinut în plus această calificare în grupele Conference League şi ne-am îndeplinit obiectivul. Într-adevăr campionatul este lung, dar trebuie să începem să câştigăm şi îmi doresc acest lucru începând de mâine seară. Nu am reuşit să câştigăm în campionat, dar noi avem încredere mare că vom începe să câştigăm şi să urcăm în clasament", a declarat Dică.

Calificată în grupele Conference League, FCSB are drept obiectiv în acest moment câştigarea campionatului, iar Nicolae Dică a început să calculeze de câte puncte mai are nevoie echipa sa pentru a se califica în play-off.

"Noi ne gândim acum să vedem cât de repede putem să ajungem în zona de play-off. Vom vedea dacă vom reuşi să ajungem în zona de play-off, câte puncte vor fi faţă de primele locuri. Pot să garantez eu că luăm campionatul? Ne-am făcut şi noi nişte calcule, mai sunt 22 de etape, cât ar trebui să câştigăm, câte puncte s-au acumulat acum un an sau doi ani.

Eu de când am venit fac calcule. De aceea am simţit nevoia că trebuie să schimb jucători la meciul cu Anderlecht, pentru că obiectivul nostru principal din acest moment este campionatul, după ce ne-am calificat în grupe", a completat Dică.

Referitor la ultimele două achiziţii, Boban Nikolov şi Billel Omrani, Dică a spus că e posibil să fie folosiţi odată cu reînceperea campionatului după pauză prilejuită de cele două meciuri ale naţionalei României în Liga Naţiunilor.

"Nikolov este un jucător cu experienţă, care a evoluat în cupele europene, la echipe bune din Europa. Cred că ne va ajuta foarte mult. Este un caracter foarte frumos, îl cunosc foarte bine şi sunt sigur că se va integra foarte repede. Omrani este într-un program integrat cu echipa. Am avut discuţii cu el, sper să fie sănătos în continuare şi după ce se vor relua campionatul să fie apt de joc", a mai spus Nicolae Dică.

FCSB va întâlni duminică, pe stadionul "Ion Oblemenco", de la ora 21:30, formaţia Universitatea Craiova, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Superligii.