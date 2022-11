Nicolae Dică, gest lipsit de sportivitate: ”Urât. Cred că ar trebui să fim oameni”. Ce-a făcut antrenorul FCSB la Cluj

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Cluj, crede că formaţia sa a dominat clar meciul de luni seara, cu FCSB, câştigat cu scorul de 2-1. Neagoe spune că Universitatea putea marca şi cinci goluri.

”Cred că a fost un arbitraj impecabil chiar dacă am avut eliminarea acea. A fost o greşeală mare a căpitanului nostru, dar am dat dovadă de mare caracter. Am făcut un joc aproape de perfecţiune. Până la eliminare am controlat în totalitate jocul. Nu şi-au creat nici o ocazie, deşi au jucători foarte valoroşi. În această seară puteam marca cu uşurinţă cinci goluri, dacă mă gândesc la ocaziile pe care le-am avut.

L-am folosit pe Thiam ca atacant central pentru prima oară, ştiind că fundaşii centrali ai FCSB-ului sunt mai lenţi, mai greoi. Sunt mulţumit de jucătorii mei şi o să încerc ca Universitatea Cluj să arate din ce în ce mai bine. Promit lucrul ăsta. Eu cred că în momentul ăsta ar fi trebuit să avem 22 de puncte, fără modestie", a spus el.

Neagoe a comentat şi despre faptul că Nicolae Dică nu a dat mâna cu el la finalul meciului. "În această seară antrenorul FCSB-ului a plecat de pe bancă fără să salute şi nu mi se pare normal. Nu se procedează de maniera asta, din punctul meu de vedere”, a declarat Eugen Neagoe.

”OK, înțeleg, suntem supărați, dar înainte să fim antrenori cred că ar trebui să fim oameni. Colegii mei au tot respectul meu.

Este a doua oară când mi se întâmplă asta, ca un antrenor să plece de pe bancă, să-mi întoarcă spatele. S-a mai întâmplat o dată cu acel băiat care antrena Craiova, care are probleme acum, e vorba de Mangia. Urât. Nu se procedează în această manieră, dar asta este situația”, a mai spus Neagoe la Prima Sport.

Echipa Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, echipa FCSB, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a 16-a din Superligă.