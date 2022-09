Pe cine dă vina Nicolae Dică după încă un eșec în campionat: "Numai mie mi se întâmplă"

Tehnicianul Nicolae Dică s-a declarat nemulţumit de evoluţia formaţiei FCSB, după înfrângerea suferită duminică, în faţa echipei CS Universitatea Craiova.

”Cum am început jocul, totul a fost echilibrat, apoi au deschis scorul, am încercat să avem o posesie mai bună şi am scos acel penalti prin care am egalat. A venit însă autogolul acela nefericit. Se pare că sunt în zodia ghinionului, că numai mie mi se întâmplă! Numai autogol nu am avut până acum.

Locul din clasament este ruşinos. Asta am spus şi jucătorilor în vestiar ca e ruşinos ca în nouă etape să câştigi un joc. Sunt greşeli mari în defensivă, dar ce pot să fac? Le-am arătat pe video, am explicat. Dar antrenorul este principalul vinovat. Încerc să fac totul să câştigăm jocurile, dar pe teren intră jucătorii, nu intru eu. Nu pot să înţeleg cum în Europa arătăm într-un fel, iar în campionat suntem altfel.

Frică nu îmi este, eu am încredere în ceea ce fac. Cât timp am încrederea patronului, nu îmi este frică. Voi face totul să reuşim să urcăm în clasament. Dacă rămân eu la echipă”, a declarat Nicolae Dică.

Echipa Universitatea Craiova s-a impus duminică, scor 2-1, în meciul cu formaţia FCSB, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii.