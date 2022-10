Nicolae Dică, prima reacție despre posibila plecare de la FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, că nu a avut intenţia de a demisiona după ce formaţia sa a fost învinsă în Danemarca, de Silkeborg, cu 5-0, în grupele Europa Conference League, şi că nu s-a gândit dacă postul său este în pericol în cazul unui nou eşec în campionatul intern, cu Petrolul Ploieşti.

Ads

"Nu am vrut să îmi dau demisia după meciul din Danemarca, nici vorbă de aşa ceva. Atâta timp cât am pregătit meciul şi am mers cu acest jucători tineri ... nu vom avea nicio scuză dacă vom pierde mâine seară cu Petrolul. Trebuie să dăm totul, să avem o seară bună şi să reuşim să câştigăm jocul. Nu ştiu dacă postul meu va fi în pericol dacă vom pierde, nu m-am gândit la treaba asta. De ce să gândim negativ?

Hai să gândim şi pozitiv! E mai greu acest mandat decât precedentul, pentru că am avut aceste sincope în campionat. Acum am şi un lot mult mai tânăr decât îl aveam atunci", a declarat Dică într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul a afirmat că preferă ca în momentul în care conducerea clubului nu mai are încredere în el să i se spună direct pentru a renunţa la post.

"La mine este uşor, i-am spus şi patronului, dacă nu are încredere în ceea ce fac, vorbim şi ne despărţim prieteneşte Nu este nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Eu fac acest lucru din pasiune şi din plăcere. Atunci când am venit aici, am venit din pasiune şi din ambiţie, pentru că am văzut că de atâţia ani această echipă nu s-a mai calificat în grupele unei cupe europene şi ne eliminau echipe din Armenia sau Kazahstan şi am spus: chiar atât de jos putem să fim?

Ads

Şi asta a fost ambiţia mea, să reuşim să intrăm în grupe, şi am reuşit, pentru că sunt ambiţios. În momentul în care cineva nu mai are încredere munca pe care eu o depun la echipă nu este niciun fel de problemă, ne despărţim prieteneşte. Aş prefera, cu oricine, să mi spună în faţă, nu doar aici. Eu muncesc zi şi noapte, eu sunt mulţumit de munca mea. Eu dorm de foarte multe ori aici, în baza de la Berceni", a mai spus Dică.

Ads

Echipa de fotbal FCSB a pierdut joi, în Grupa B a Europa Conference League, în deplasare, cu Silkeborg, cu scorul de 0-5 şi ocupă ultimul loc în clasament.

În Superligă, FCSB ocupă locul 13 în clasament, cu doar 11 puncte acumulate în 10 meciuri.