Nicolae Dică: "Nu mai mă întorc niciodată la FCSB!"

Nicolae Dică a declarat că exclude varianta vreunei reveniri la FCSB, după două mandate petrecute la echipa lui Gigi Becali.

"Nu mă mai întorc la FCSB. Am fost de două ori, mi-e de ajuns. Chiar dacă patronul a zis că mă voi întoarce.

Familia s-a consumat în această perioadă, eu la fel, și e mai bine așa.

Am fost acolo și am făcut niște lucruri bune. Am avut ambiția să ne calificăm în Conference League și am reușit.

Am fost criticat în grupe, nu în preliminarii", a spus Nicolae Dică la DigiSport.