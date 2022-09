Reacția sinceră a lui Nicolae Dică după ce FCSB a fost egalată în ultimul minut în Superliga

Tehnicianul Nicolae Dică a declarat, luni seară, că FCSB ar fi meritat să câştige meciul cu FC Voluntari, încheiat la egalitate, scor 1-1, în Superligă. De cealaltă parte, antrenorul Liviu Ciobotariu a afirmat că remiza obţinută de FC Voluntari este cât o victorie.

Dică: Chiar dacă nu am f-cut un meci foarte bun, meritam să câştigăm. Ne-am creat multe ocazii, dar nu reuşim să marcăm mai multe goluri. Pe finalul jocului a fost nebunie, mai erau 30 de secunde, nu am putut scoate acea minge din careu şi am făcut penalti. C

el mai important era să reuşim să câştigăm cele trei puncte, asta ne trebuie acum. În Eurpa am reuşit, am făcut jocuri bune, dar în campionat nu reuşim să câştigăm. Ne gândim la campionat, nu ne mai gândim la Europa, ne-am îndeplinit obiectivul acolo. Şi acolo vom da totul, dar pentru noi în acest moment este primordial campionatul", a declarat Dică la televiziunile care transmis Superliga.

”Liviu Ciobotariu este fericit pentru rezultat şi şi-a felicita jucătorii de la FC Voluntari pentru atitudine. "Sunt bucuros pentru rezultat, aveam nevoie. Veneam după o serie de rezultate slabe. În ultimele trei partide nu am avut niciun şut pe spaţiul porţii. Eram într-o situaţie delicată. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Nu e uşor să revii când joci cu FCSB.

Am crezut în rezultat, am mers peste ei, am avut şi şansă. Este un punct foarte important, aproape cât o victorie. A fost greu de gestionat această perioadă, de aia spun că sunt bucuros de rezultat. Cu oricine am fi jucat, ne-am fi dorit să câştigăm. Era complicată situaţia.

Era greu de gestionat. Faptul că am marcat în minutul 90 este un lucru pozitiv pentru că noi de trei meciuri nu am reuşit să marcăm. Din punctul meu de vedere, am făcut un joc bun şi, când am primit gol, m-am gândit că e cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Am crezut că e ofsaid.

La început aveam senzaţia că nu dă penalti. De pe bancă am văzut că e penalti clar. Am văzut că arbitrul ezită şi credeam că mai avem o şansă cu VAR-ul. Apoi mi-au zis colegii că a dat penalti. În ultimele şase meciuri, toţi ne-am prezentat lamentabil, în frunte cu mine. I-am pus în pericol, am rămas tot timpul doi contra doi. La ultima pasă am avut de suferit. Am avut câteva situaţii de contraatac foarte bune, dar ne-am blocat. În fotbal trebuie să ai presiune, să ai emoţii. De aia sunt antrenor, şi jucătorii trebuie să aibă presiune şi emoţii, aşa e la fotbal, altfel de ce ne mai prezentăm”, a spus Liviu Ciobotariu.

Formaţia FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal. Ilfovenii au reuşit să egaleze în minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalti.