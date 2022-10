Marea problemă pe care o va avea FCSB în această seară în Danemarca. Cine transmite partida

FCSB joacă în această seară în etapa treia din faza grupelor Conference LEague.

După eșecul cu West Ham și egalul cu Anderlecht, FCSB evoluează în Danemarca pe terenul lui Silkeborg.

Partida este de la ora 19.45, în direct pe ProArena.

Meciul se joacă pe un gazon sintetic, iar Mihai Stoica a declarat când a pășit pe acest teren: „Mda, asta e carpetă de la Jysk!”.

“Ne aşteaptă o partidă foarte grea, pentru că i-am analizat foarte bine pe cei de la Silkeborg, o echipă care practică un fotbal ofensiv, căreia îi place să aibă posesia mingii, care verticalizează, care joacă bine şi pe contraatac, o echipă cu talie, defensiv este organizată foarte bine. Ne aşteaptă un adversar foarte greu. Dar trebuie să fim pregătiţi pentru acest joc. Sper ca noi să fim echipa mai bună şi să reuşim să scoatem un rezultat pozitiv. Oricine intră pe teren trebuie să dea totul pentru un rezultat pozitiv. La ce ghinioane am avut noi se pot întâmpla accidentări şi pe iarbă şi pe sintetic. Sperăm ca mâine seară toţi jucătorii să termine ok. Am aşteptări mari de la toată echipa”, a spus antnrenorul Nicolae Dică.