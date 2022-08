"Au fost ravagii în vestiar!" Nicolae Dică explică ce s-a întâmplat la pauza meciului dintre FCSB și Chindia

Echipa FCSB a reuşit să învingă formaţia Chindia Târgovişte cu scorul de 3-2, duminică seară, pe teren propriu, după un meci în care la pauză târgoviştenii conduceau cu 2-0. FCSB a marcat de trei ori în 11 minute. Meciul a contat pentru etapa a cincea a Superligii.

Chindia a avut un jucător eliminat încă din minutul 7, pe Neguţ, dar târgoviştenii au încheiat prima repriză cu un avantaj de două goluri. Popadiuc (min. 22) şi Damiel Popa (min. 28) înscriind pentru oaspeţi.

În minutul 48 Cordea a redus din diferenţă, înscriind din faţa porţii. Acelaşi Cordea a egalat în minutul 55 după o acţiune proprie, iar în minutul 59 Tamm a înscris cu o lovitură de cap, aducând pe FCSB în avantaj.

Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, s-a declarat fericit, duminică seară, pentru că şi-a făcut jucătorii să înţeleagă, la pauză, că pot câştiga meciul cu Chindia Târgovişte

”Am avut o primă repriză foarte slabă. Nu am trăit aşa ceva până acum. Echipa adversă să fie în zece şi să primim două goluri pe degajări de portar. Nu se poate! În partea secundă am revenit, am marcat dar era să primim încă un gol şi tot pe o degajare de portar. Avem fundaşi centrali înalţi, la antrenamente o să-i pun să repete cum să respingă degajările portarilor adverşi cu lovituri de cap.

Mă bucur că la pauză i-am făcut să înţeleagă că trebuie să câştigăm. Au fost ravagii în vestiar”, a declarat Niolae Dică.