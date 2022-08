Cât de furios a fost antrenorul Nicolae Dică în timpul meciului FCSB - Hermannstadt: ”Stai calm!”

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat duminică seară, după confruntarea cu Hermannstadt, scor 2-2, că pentru formaţia sa a fost o partidă foarte slabă şi că nu se aştepta la acest lucru.

”Am făcut o partidă foarte slabă. Nu-mi doream acest lucru, nu mă aşteptam la acest lucru. Nu am reuşit să-i fac să înţeleagă că întâlnim un adversar bun.

Voiam să fac trei schimbări din minutul 30, m-a oprit Vio (n.r.: secundul Viorel Tănase) și mi-a spus: ”stai calm”. Am zis că fac la pauză, dar la pauză trebuia să schimb vreo 7-8.

I-am schimbat pe cei 4, pentru a aduce un plus în atac, pentru că nu puneam probleme, nu am pus presiune, fără ocazii, nu făcusem nimic. Dar din păcate, nici în a doua repriză nu am jucat bine", a spus Nicolae Dică.

Echipa FCSB a terminat la egalitate pe teren propriu, duminică, cu formaţia FC Hermannstadt, scor 2-2, într-un meci din etapa a şaptea a Superligii.